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United Airlines приостановила полеты в США из-за сбоя

United Airlines приостановила полеты в США из-за технических проблем
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Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Американская авиакомпания United Airlines приостановила полеты в воздушном пространстве США из-за технических неполадок, передает Fox.

Днем 5 сентября авиакомпания попросила Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приостановить выполнение всех своих рейсов в стране примерно на 40 минут из-за неисправности оборудования, пишет канал. Авиаперелеты были приостановлены до 14:00 по Североамериканскому восточному времени (EST, 22:00 мск).

«Мы столкнулись с общесистемной технической проблемой и держим все самолеты в аэропортах вылета. Рейсы, которые уже находятся в воздухе, продолжают следовать к месту назначения, как и планировалось», — сообщила United Airlines в X (ранее — Twitter). Министр транспорта США Пит Буттиджич уточнил в этой же социальной сети, что у United Airlines возникли «проблемы в области IT».

Примерно в 21:00 мск авиакомпания сообщила, что решение проблемы найдено и полеты возобновились.

United Airlines базируется в Чикаго. По информации сервиса FlightRadar24, по состоянию на июнь она была второй по величине авиакомпанией в мире. Парк компании насчитывает 1422 самолета, она выполняет рейсы по 950 направлениям, следует из данных сервиса.

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United Airlines США приостановка полетов
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