Песков объяснил изменение логотипа сайта Кремля в поисковиках

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Развитие официального сайта Кремля идет в постоянном режиме. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ТАСС смену логотипа сайта в поисковиках.

«Президентский сайт развивается постоянно», — ответил представитель Кремля на вопрос, будут ли на сайте и другие изменения дизайна.

Ранее логотипом был темно-синий кружок с изображением белого двуглавого орла. Теперь в поисковиках отображается белая иконка с изображением золотого двуглавого орла. При этом других изменений дизайна на сайте нет, аватар аккаунтов Кремля в соцсетях также остался прежним.

Первая версия сайта президента России появилась в 2000 году и с тех пор несколько раз обновлялась. С 2003 года страница главы российского государства имеет англоязычную версию, с 2004-го — версию для детей под названием «Гражданам школьного возраста».

Последний раз дизайн сайта меняли в 2015 году. Песков говорил, что при разработке новой версии ресурса учитывались пожелания президента Владимира Путина, но не уточнял, какие именно изменения предлагал глава государства.