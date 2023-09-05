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Песков объяснил изменение логотипа сайта Кремля в поисковиках

Песков объяснил изменение логотипа сайта Кремля постоянным развитием ресурса
Фото: РБК
Фото: РБК

Развитие официального сайта Кремля идет в постоянном режиме. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ТАСС смену логотипа сайта в поисковиках.

«Президентский сайт развивается постоянно», — ответил представитель Кремля на вопрос, будут ли на сайте и другие изменения дизайна.

Ранее логотипом был темно-синий кружок с изображением белого двуглавого орла. Теперь в поисковиках отображается белая иконка с изображением золотого двуглавого орла. При этом других изменений дизайна на сайте нет, аватар аккаунтов Кремля в соцсетях также остался прежним.

Первая версия сайта президента России появилась в 2000 году и с тех пор несколько раз обновлялась. С 2003 года страница главы российского государства имеет англоязычную версию, с 2004-го — версию для детей под названием «Гражданам школьного возраста».

Последний раз дизайн сайта меняли в 2015 году. Песков говорил, что при разработке новой версии ресурса учитывались пожелания президента Владимира Путина, но не уточнял, какие именно изменения предлагал глава государства.

Теги
Дмитрий Песков Кремль логотип смена логотипа дизайн

Пространство выбора

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Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК

Полезные статьи

и обзоры рынка недвижимости
Читать

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