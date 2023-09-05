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Парламент Грузии не поддержал перенос Дня Победы на 8 мая

Парламент Грузии не поддержал предложение перенести День Победы на 8 мая
Фото: Zurab Kurtsikidze / EPA / ТАСС
Фото: Zurab Kurtsikidze / EPA / ТАСС

Депутаты парламента Грузии не поддержали в первом чтении законопроект о переносе Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, сообщает грузинский Первый канал.

Поправки в Трудовой кодекс Грузии внесла депутат от оппозиционной фракции «Группа реформ» Теона Акубардия. Она предложила установить День победы над фашизмом 8 мая и объявить его государственным праздником. Депутат объяснила, что цель изменений — начать праздновать День Победы в дату, которая установлена в Европе, а не в России.

За принятие законопроекта проголосовали 20 депутатов, четверо высказались против. Для принятия поправки нужны были 76 голосов.

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что цель законопроекта — расколоть общество. «Я не думаю, что это безобидный проект. Независимо от того, будет ли 8 мая установлено законом, ветераны все равно будут праздновать победу над фашизмом 9 мая. Везде вы пытаетесь расколоть и разделить общество», — пояснил он.

В большинстве стран Западной Европы День Победы отмечают 8 мая — в этот день по среднеевропейскому времени вступил в силу акт о капитуляции Германии и, соответственно, завершилась Вторая мировая война. По московскому времени капитуляция вступила в силу 9 мая.

Весной президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в стране будет отмечаться День Европы. Он объяснил, что эту дату установили на континенте для празднования мира и единства и будет правильно отмечать ее «вместе со всей свободной Европой».

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8 мая, согласно указу Зеленского, будет отмечаться День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. «Именно 8 мая большинство народов мира вспоминают величие победы над нацизмом. Именно 8 мая мир чтит память всех, чью жизнь унесла война. Именно 8 мая вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции вермахта», — объяснил он.

День Европы ежегодно отмечается 9 мая в ЕС. Его дата приурочена к представлению Декларации Шумана 9 мая 1950 года, в которой французский министр иностранных дел Робер Шуман предложил создать европейское объединение угля и стали. Из этой экономической интеграции позднее возник Евросоюз.

С 2015 года на Украине 8 мая отмечали День памяти и примирения, а 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Последний праздник пришел в стране на смену Дню победы над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Теги
Грузия День Победы праздники Вторая мировая война Великая Отечественная война
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