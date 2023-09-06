Специалисты узнали, представители каких профессий легко просят повышение

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Почти половина россиян (46%) никогда не обсуждали с начальством карьерный рост и повышение зарплаты. Это следует из опроса, проведенного сервисом «Авито Работа» (есть у РБК).

Женщины чаще решались обсудить с руководством повышение должности или зарплаты, чем мужчины (51 против 41% соответственно). Молодежь также оказалась в этом вопросе смелее, чем работники более старшего возраста: среди россиян в возрасте 18–24 лет тему повышения никогда не поднимали всего 29% опрошенных, а среди респондентов в возрасте 45–54 лет и 55–64 лет таких оказалось 55 и 58% соответственно.

Меньше всего стремятся к разговору с начальством представители сфер искусства (58%), логистики (54%), образования (52%), а также медицины (51%) и торговли (50%). Менее решительными в этом вопросе оказались жители Самары (58%), Ростова-на-Дону (57%) и Перми (56%).

Исследование проводилось онлайн в августе 2023 года среди более 10 тыс. работающих россиян.

Чаще остальных самостоятельно поднимают вопрос о повышении представители сегментов маркетинга, рекламы и PR (75%), IT (72%) и банкинга (67%). Среди городов — жители Казани и Екатеринбурга (66%).

Довольных и неудовлетворенных своим уровнем дохода оказалось почти поровну — 49 и 51% респондентов соответственно. Почти половина опрошенных (48%) рассказали, что получили прибавку к зарплате в течение последнего года, а у 29% это было один-два года назад. Каждый пятый (20%) получил надбавку более четырех лет назад.

Молодые люди чаще отвечали, что получили прибавку менее года назад (62%). Среди жителей городов дополнительные выплаты на работе в течение года чаще получали жители Омска (60%), Красноярска (59%), Челябинска (57%) и Перми (55%). Среди профессий — представители промышленности (58%), консалтинга и онлайн-торговли (53%), а также логистики, администрирования и банковского дела (51%).