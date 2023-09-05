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Мэрия анонсировала строительство образовательных объектов в ЮАО и СВАО

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Новости Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Южном и Северо-Восточном административных округах столицы планируют построить два новых объекта образования. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По словам главы ведомства, эти образовательные учреждения построят за счет городского бюджета. Один объект возведут на улице Медынской, площадь участка на этом объекте занимает около 1 га. При этом площадь возводимого здания составит 9 тыс. кв. м, а его высота будет достигать 25 м. Второе образовательное учреждение на участке 1,9 га построят на Алтуфьевском шоссе, где планируют возвести здание площадью примерно 19 тыс. кв. м.

«Развитие образовательной инфраструктуры идет параллельно с комплексным развитием районов, — подчеркнула Княжевская. — Сейчас для этих двух объектов выпущены градостроительные планы земельных участков».

По мнению декана факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгения Михайленко, жители Москвы считают важным расположение школ и детских садов в шаговой доступности от жилья. Об этом в рамках последнего исследования сообщили 82% опрошенных.

«Также жители достаточно высоко оценили уровень обеспеченность столичных кварталов образовательными учреждениями», — уточнил Михайленко, подводя итоги опроса горожан.

Ранее вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев анонсировал строительство за счет инвестора школы-гиганта на 2,1 тыс. мест в деревне Рассказовка, расположенной в ТиНАО. Подобное учебное заведение уже было открыто в жилом комплексе «Переделкино Ближнее» в марте 2023 года. Также в этом районе построили шесть детских садов на 1870 мест и открыли школу, рассчитанную на 1650 учеников.

Теги
Москва социальные объекты образование школы детские сады Строительство Москомархитектура Андрей Бочкарев