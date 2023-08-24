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Мэрия анонсировала открытие второй «школы-гиганта» в Новой Москве

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Новости Москвы
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Столичные власти планируют возвести за счет инвестора школу-гигант на 2,1 тыс. мест в деревне Рассказовка, расположенной в ТиНАО, во втором квартале 2024 года, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам главы столичного градостроительного комплекса, строение будет иметь четыре этажа и состоять из трех прямоугольных корпусов, объединенных центральной частью в форме буквы Е.

«Всего предусмотрены 84 универсальных и специализированных классов, а также помещения для групп продленного дня, — уточнил заммэра. — Общая вместимость каждого из классов — 25 человек».

Со своей стороны, глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова сообщила, что общая площадь учебного заведения, расположенного в Рассказовке на улице Бориса Пастернака, составит более 33 тыс. кв. м.

«На первом этаже разместятся столовая с обеденным залом на 1,1 тыс. мест, медицинский блок и актовый зал на 250 мест. Также здесь будет создана студия для рисования и игры на музыкальных инструментах», — подчеркнула Пятова.

В школе предусмотрены кабинеты для изучения естественных и цифровых наук, ИТ-полигон для изучения основ программирования и компьютерного дизайна, а также помещения для внеклассных занятий и занятий спортом.

На территории школы проектом благоустройства запланирована высадка более 600 деревьев и кустарников, а также размещение цветников. Площадь озеленения составит около 7 тыс. кв. м.

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По словам декана факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгения Михайленко, жители Москвы считают важным расположение школ и детских садов в шаговой доступности от жилья. Об этом в рамках последнего исследования сообщили 82% опрошенных.

«Также жители достаточно высоко оценили уровень обеспеченность столичных кварталов образовательными учреждениями», — добавил Михайленко.

Напомним, в жилом комплексе «Переделкино Ближнее» в марте 2023 года была введена в эксплуатацию первая школа-гигант на 2,1 тыс. мест, сейчас ее готовят к открытию. Также в этом районе построили шесть детских садов на 1870 мест и открыли школу, рассчитанную на 1650 учеников.

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Москва школы ТиНАО Строительство Андрей Бочкарев