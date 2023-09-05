Власти Киргизии временно запретили вывоз кормов

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Власти Киргизии ввели запрет на вывоз кормов на полгода. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства республики на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Из Киргизии в течение шести месяцев запрещено вывозить сено, солому, комбикорм, отруби, ячмень, пшеницу, рис и овес. Ограничение не распространяется на реэкспорт, транзит и гуманитарную помощь.

В конце июля Минсельхоз Киргизии рекомендовал ограничить вывоз кормов на внешние рынки. В ведомстве объяснили это тем, что в 2023–2024-м объем заготовки кормов оказался меньше требуемого.

В марте 2022 года правительство Киргизии вводило аналогичный запрет. Тогда власти страны на полгода ограничили экспорт пшеницы, меслина (смеси пшеницы и ржи), пшеничной муки, растительного масла, семян подсолнечника, сахарного песка, яиц домашних кур и яиц для инкубации, а также мяса крупного рогатого скота (свежего, охлажденного и замороженного), кормов (сена, соломы, комбикорма, отрубей и зерновых кормов), ячменя и овса.

Правительство объясняло запрет необходимостью обеспечить продовольственную безопасность Киргизии и стабилизировать рыночные цены на продовольственные товары.