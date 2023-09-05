Власти Армении разрешат иностранцам не получать ВНЖ для удаленной работы

Виды Армении (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Министерство труда Армении разрешит иностранцам не оформлять вид на жительство, чтобы удаленно работать из страны. Соответствующий законопроект внесен в парламент, сообщает «Sputnik Армения».

По словам замминистра труда и социальных вопросов Рубена Саркисяна, в ряде стран уже перешли к гибридной форме сотрудничества и «это позитивно сказывается на производительности». В частности, законопроект предполагает, что иностранцы смогут не оформлять вид на жительство для удаленной работы.

Нынешнее законодательство регулирует удаленную работу только в чрезвычайной ситуации, как было в 2020 году во время пандемии коронавируса. Он добавил, что сфера дистанционной работы нуждается в полноценном регулировании.

В конце июля президент России Владимир Путин подписал закон о введении ставки налога на доходы физического лица (НДФЛ) для сотрудников, работающих на российские компании дистанционно как внутри страны, так и за ее пределами.

Закон установил для этих категорий сотрудников единую ставку НДФЛ 13–15%. Замглавы Минфина Алексей Сазанов говорил, что эта мера должна упростить механизм администрирования для налоговых агентов.