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Власти Армении разрешат иностранцам не получать ВНЖ для удаленной работы

Армения позволит иностранным специалистам не получать ВНЖ для удаленной работы
Виды Армении
Виды Армении (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Министерство труда Армении разрешит иностранцам не оформлять вид на жительство, чтобы удаленно работать из страны. Соответствующий законопроект внесен в парламент, сообщает «Sputnik Армения».

По словам замминистра труда и социальных вопросов Рубена Саркисяна, в ряде стран уже перешли к гибридной форме сотрудничества и «это позитивно сказывается на производительности». В частности, законопроект предполагает, что иностранцы смогут не оформлять вид на жительство для удаленной работы.

Нынешнее законодательство регулирует удаленную работу только в чрезвычайной ситуации, как было в 2020 году во время пандемии коронавируса. Он добавил, что сфера дистанционной работы нуждается в полноценном регулировании.

В конце июля президент России Владимир Путин подписал закон о введении ставки налога на доходы физического лица (НДФЛ) для сотрудников, работающих на российские компании дистанционно как внутри страны, так и за ее пределами.

Закон установил для этих категорий сотрудников единую ставку НДФЛ 13–15%. Замглавы Минфина Алексей Сазанов говорил, что эта мера должна упростить механизм администрирования для налоговых агентов.

Теги
Армения вид на жительство удаленная работа
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