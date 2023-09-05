Экс-начальника таможни ЛНР хотели убить с помощью взрывчатки в телефоне

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Оперативники задержали подозреваемую в попытке убийства бывшего председателя таможенного комитета Луганской народной республики (ЛНР) Юрия Афанасьевского. Об этом сообщил Следственный комитет в своем телеграм-канале.

По данным следствия, 3 сентября жительница Луганска передала Афанасьевскому мобильный телефон со взрывным устройством, которое сработало после активации телефона. В результате Афанасьевский и его сын получили множественные травмы, их увезли в больницу, но угрозы жизни пострадавших нет.

Следователи завели уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, пп. «а, е, ж» ч. 2 ст. 105 УК) и незаконной передаче взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК). Задержанная дала признательные показания, утверждают в СК.

Агентство ТАСС и телеканал RT называли Афанасьевского действующим начальником таможни ЛНР. Данные о его состоянии поступали противоречивые. ТАСС со ссылкой на оперативные службы республики сообщал, что Афанасьевский «жив-здоров», у него повреждены мягкие ткани, его состояние оценивается как легкой степени тяжести. Его 21-летний сын перенес ампутацию трех пальцев кисти.

В то же время RT сообщал со ссылкой на спецслужбы ЛНР, что чиновник получил ранение и попал в реанимацию в тяжелом состоянии. По данным канала, украинская диверсионно-разведывательная группа заложила взрывчатку в доме Афанасьевского.

Украинское издание Hromadske писало со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины, что СБУ устроила взрыв в доме Афанасьевского. В результате, по словам собеседников издания, тот получил множественные осколочные ранения головы, шеи и живота, его доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.