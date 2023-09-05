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В ЛНР произошло покушение на начальника таможни

В ЛНР произошло покушение на начальника таможни Юрия Афанасьевского
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Военная операция на Украине
Юрий Афанасьевский
Юрий Афанасьевский (Фото: gtk_lnr / VK)

В Луганской народной республике (ЛНР) произошло покушение на начальника таможни Юрия Афанасьевского. При этом данные о его состоянии поступают противоречивые. 

Источник ТАСС сообщил, что сам чиновник практически не пострадал, однако в больницу в тяжелом состоянии попал его сын.

«В больнице находится его сын, а не он. Но теракт, скорее всего, был направлен именно против Афанасьевского», — сказал собеседник агентства.

В то же время RT сообщал со ссылкой на спецслужбы ЛНР, что чиновник получил ранение и попал в реанимацию в тяжелом состоянии. По данным канала, украинская диверсионно-разведывательная группа заложила взрывчатку в доме Афанасьевского. 

Украинское издание Hromadske писало со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины, что СБУ устроила взрыв в доме Афанасьевского. В результате, по словам собеседников издания, тот получил множественные осколочные ранения головы, шеи и живота, его доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Афанасьевский находится в санкционных списках Украины, Евросоюза, Великобритании, Канады, Швейцарии, Японии и Новой Зеландии, говорится на сайте украинского Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Начальник таможни ЛНР также числится в базе украинского сайта «Миротворец».

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