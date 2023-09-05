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На Кубани младенец умер от разложенных отцом по дому таблеток от мышей

На Кубани младенец умер от ядовитых паров таблеток против грызунов в доме
Фото: kubansledcom / Telegram
Фото: kubansledcom / Telegram

В Краснодарском крае 1,5-месячный ребенок умер, отравившись ядовитыми парами от таблеток, которые его отец разложил в доме для борьбы с грызунами. Об этом сообщило краевое управление Следственного комитета в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, 2 сентября 28-летний житель станицы Новолеушковская Павловского района разложил дома таблетки фумиганта, содержащего яды первого класса опасности. На следующий день члены семьи почувствовали признаки отравления и вызвали скорую помощь. Ребенка увезли в больницу, там он скончался.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК). Максимальное наказание — два года лишения свободы.

Прокуратура Павловского района назвала предварительной причиной смерти младенца отравление парами инсектицидов. Ведомство сообщило, что возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Максимальное наказание — лишение свободы на три года.

Следователи допросили родственников ребенка и медицинский персонал больницы, где младенец умер, назначили судебно-медицинские экспертизы и изъяли медицинские документы. Прокуратура организовала проверку качества и своевременности оказания ребенку медицинской помощи.

Телеканал «Россия Кубань» со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края сообщает, что мать ребенка принесла таблетки с ядом с работы — она работала на ферме, где травили грызунов.

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Теги
Краснодарский край Следственный комитет прокуратура отравление младенец
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