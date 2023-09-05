branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 104,42 (-0,19) Инвестиции, 04 сен, 16:11 Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 96,62 (+0,28) Инвестиции, 04 сен, 16:11
США призвали Ким Чен Ына не обсуждать с Россией оружие Политика, 05:10
В Бельгии допустили 10-летнее восстановление боеприпасов из-за Украины Политика, 05:03
Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике над Калужской областью Политика, 04:33
Собянин сообщил о пресечении атаки дронов на Москву Политика, 04:27
В аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово задержали более 10 рейсов Общество, 03:45
Ростовский митрополит объяснил уход «Вагнера» действием иконы Политика, 03:34
Глава МИД Украины заявил о невозможности переговоров в ближайшее время Политика, 03:06
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Канцлер Австрии назвал покупку газа у России неприятной, но необходимой Политика, 02:40
В Днепре заявили о подготовке к многочасовым отключениям света зимой Политика, 02:34
Киев отказался от совета Эрдогана об уступках в зерновой сделке Политика, 01:34
В Финляндии пообещали не блокировать сервис такси «Яндекса» Политика, 01:22
Сбербанк объяснил регистрацию товарного знака «Сбер银行» Бизнес, 01:00
В Эстонии не рекомендовали студентам ехать в Россию для учебы Политика, 00:54
На Украине погиб доброволец из Колумбии, воевавший на стороне ВСУ Политика, 00:27
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике над Калужской областью

Минобороны: силами ПВО был сбит беспилотник над Калужской областью
Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Калужской областью, сообщили в Минобороны.

«5 сентября около 03.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Калужской области», — сообщили в ведомстве.

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что ночью силы ПВО уничтожили дроны в Калужской области и в Истринском районе, которые пытались осуществить атаку на Москву.

«Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы», — написал он в телеграм-канале.

30 августа губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал о трех сбитых дронах. Один из них попал в резервуар для нефтепродуктов. Всего в ночь с 29 на 30 августа семь российских регионов сообщили об атаках или о попытках атак беспилотников.

Теги
Минобороны Калужская область беспилотники
Материалы по теме
Украина попыталась атаковать Крымский мост беспилотным катером
Политика
Брянский губернатор сообщил о сбитом беспилотнике
Политика
В Брянской области сбили шестой за день беспилотник
Политика