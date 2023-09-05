Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике над Калужской областью

Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Калужской областью, сообщили в Минобороны.

«5 сентября около 03.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Калужской области», — сообщили в ведомстве.

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что ночью силы ПВО уничтожили дроны в Калужской области и в Истринском районе, которые пытались осуществить атаку на Москву.

«Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы», — написал он в телеграм-канале.

30 августа губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал о трех сбитых дронах. Один из них попал в резервуар для нефтепродуктов. Всего в ночь с 29 на 30 августа семь российских регионов сообщили об атаках или о попытках атак беспилотников.