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ВШЭ сравнила долю выпускников IT-вузов в России и США

ВШЭ: доля выпускников в IT в вузах России выше, чем в США
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Доля выпускников IT-направлений в России опережает показатели западных стран, следует из краткого сборника «Образование в цифрах: 2023», подготовленного НИУ ВШЭ совместно с Минобрнауки России, Минпросвещения России и Росстатом.

В российских вузах доля выпускников бакалавриата, специалитета и магистратуры в IT-сфере составила 5,9% по сравнению с 5,2% в США. Россия опережает и другие западные страны: Германия — 5%, Франция — 4%, Республика Корея — 4,6%, Канада — 4,4%, Швеция — 3,7%, Италия — 1,3% (по данным за 2020 год).

Число выпускников в сфере информационно-компьютерных технологий увеличилось с 34,9 тыс. человек в 2020 году до 39,5 тыс. в 2022-м.


Исследование ВШЭ в апреле 2022 года показало, что самая высокая доля трудоустроенных наблюдается среди выпускников в области математических и компьютерных наук (78% среди бакалавров/специалистов, 83% среди магистров).

Именно в этих сферах выпускники могут рассчитывать на самые высокие зарплаты. Авторы доклада прогнозируют дальнейший рост востребованности таких специалистов на рынке труда. 

Опрос SuperJob в июне прошлого года показал, что треть абитуриентов (33%) в 2022 году выбрали профессию программиста.

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