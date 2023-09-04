branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 104,42 (-0,19) Инвестиции, 16:11 Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 96,62 (+0,28) Инвестиции, 16:11
Путин поручил чиновникам пересесть на отечественные автомобили Политика, 20:06
Пользователи сообщили о сбоях в работе YouTube в России Технологии и медиа, 19:58
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 19:56
Шойгу понадеялся на «пришествие здравого смысла» после ухода Резникова Политика, 19:54
КХЛ ради Федотова разрешила играть тем, кого отстранила IIHF Спорт, 19:43
Глава МОК заявил о невозможности изолировать всех российских спортсменов Спорт, 19:39
В Новосибирской области выпал град размером с куриное яйцо Общество, 19:37
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Глава МИД Австрии пошутил о частых встречах с Кулебой Политика, 19:34
Объем торгов на рынке акций Мосбиржи достиг рекорда с февраля 2022 года Инвестиции, 19:29
Умер исполнитель хитов из «Шрека» Стивен Харвелл Life, 19:24
Одиннадцать площадок для экопросвещения в Москве РБК и ДПиООС, 19:18
Ксения Собчак опубликовала фото генерала Суровикина в Москве Политика, 19:14
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:11
Шойгу рассказал об уничтоженных за день на Украине танках Политика, 18:55
Общество ,  
0 

В Новосибирской области выпал град размером с куриное яйцо

В Новосибирской области во время ливня выпал град размером с куриное яйцо

В Новосибирской области выпал град размером с куриное яйцо
Video

В Новосибирске и области во время ливня выпал крупный град, в некоторых районах он достигал размера куриного яйца, сообщает NGS.

После ливня затопило Красный проспект и улицу Немировича-Данченко в Новосибирске, из-за града автомобили получили повреждения. На дорогах образовались восьмибалльные пробки.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с РБК назвал крупный град в Новосибирске аномальным явлением. Он объяснил, что холодные воздушные массы столкнулись с теплым воздухом, сформировался фронтальный раздел, а затем из-за быстрого перемещения масс холодного воздуха выросли кучевые дождевые облака, которые достигли большой высоты — 10–12 км. «Когда облака доходят до такой высоты, то формируется «ледяная шапка» и градины, которые падают очень быстро из-за силы тяжести», — рассказал он.

Как утверждает синоптик, повториться явление не должно. «Град — это явление, которое наблюдается в летний период. Именно когда существует теплый воздух, формирование холодного фронта существует очень бурно, и это приводит к граду. Поэтому, конечно, ожидать, что будет повторение, не стоит. Тем более что сейчас в Новосибирске температура заметно понизилась», — сказал Вильфанд.

В ближайшие три дня в Новосибирске ожидается похолодание, сообщила NGS начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова. По ее словам, температура опустится до плюс восьми градусов. Ожидается небольшой дождь.

Читайте на РБК Pro
«Страх, иди со мной!»: откуда берутся фобии и как их одолеть
Как улучшить клиентский опыт с помощью искусственного интеллекта
«Я впариваю фигню»: какие убеждения мешают менеджерам продавать больше
«Спрос в 4–5 раз превышает предложение». Что будет с рынком IPO в России
Теги
Новосибирская область ливень новости
Материалы по теме
В Сочи закрыли все пляжи из-за ливней, града и смерчей
Общество
В Апшеронском районе Кубани град повредил более 200 домов
Общество
В Ростове-на-Дону выпал крупный град
Общество