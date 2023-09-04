В Новосибирской области выпал град размером с куриное яйцо

В Новосибирской области во время ливня выпал град размером с куриное яйцо

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В Новосибирске и области во время ливня выпал крупный град, в некоторых районах он достигал размера куриного яйца, сообщает NGS.

После ливня затопило Красный проспект и улицу Немировича-Данченко в Новосибирске, из-за града автомобили получили повреждения. На дорогах образовались восьмибалльные пробки.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с РБК назвал крупный град в Новосибирске аномальным явлением. Он объяснил, что холодные воздушные массы столкнулись с теплым воздухом, сформировался фронтальный раздел, а затем из-за быстрого перемещения масс холодного воздуха выросли кучевые дождевые облака, которые достигли большой высоты — 10–12 км. «Когда облака доходят до такой высоты, то формируется «ледяная шапка» и градины, которые падают очень быстро из-за силы тяжести», — рассказал он.

Как утверждает синоптик, повториться явление не должно. «Град — это явление, которое наблюдается в летний период. Именно когда существует теплый воздух, формирование холодного фронта существует очень бурно, и это приводит к граду. Поэтому, конечно, ожидать, что будет повторение, не стоит. Тем более что сейчас в Новосибирске температура заметно понизилась», — сказал Вильфанд.

В ближайшие три дня в Новосибирске ожидается похолодание, сообщила NGS начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова. По ее словам, температура опустится до плюс восьми градусов. Ожидается небольшой дождь.