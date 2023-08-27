В ДТП с туристическим автобусом на юге Турции пострадали 26 человек

В Турции 26 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом

Фото: Defne Karadeniz / Getty Images

На юге Турции, в провинции Караман перевернулся экскурсионный автобус, 26 человек пострадали, трое из них тяжело ранены, передает телеканал TGRT Haber.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением — автобус занесло во время подъема на склон.

«В результате аварии пострадали 26 человек, включая водителя», — говорится в сообщении. Раненых госпитализировали в государственную больницу города Эрменек, состояние троих оценивают как тяжелое.

Пассажирский автобус вылетел в кювет 21 августа по пути из Сиваса в Стамбул в Турции. В результате аварии погибли 12 человек, еще 19 пострадали. Раненых госпитализировали в государственную больницу, двое из них ниходились в тяжелом состоянии.