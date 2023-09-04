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Военные заявили о срыве переброски резервов ВСУ на купянском направлении

Минобороны: военные сорвали переброску резервов ВСУ на купянском направлении
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Военная операция на Украине

Военнослужащие российской группировки войск «Запад» сорвали попытку переброски резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении близ села Кисловка. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

«Противник предпринял попытку переброски резервов из состава 103-й отдельной бригады территориальной обороны для усиления передовых позиций в районе населенного пункта Кисловка. Огнем артиллерии первой танковой армии переброска резервов сорвана», — сказал собеседник агентства.

На этом же направлении подразделения группировки уничтожили до роты украинских военнослужащих, заявил Зыбинский. Кроме того, по его словам, украинская сторона потеряла пикап и минивэн. Также военным удалось уничтожить гаубицу М777 и два минометных расчета близ сел Шейковка и Крахмальное, заключил он.

Накануне Минобороны отчиталось об отражении трех атак ВСУ на купянском направлении. За сутки, по информации ведомства, украинская сторона потеряла там до 40 военнослужащих, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Krab» и гаубицу M777.

Военные заявили о срыве переброски резервов ВСУ на купянском направлении
Военные заявили о срыве переброски резервов ВСУ на купянском направлении

Теги
Минобороны переброска войск Украина ВСУ
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