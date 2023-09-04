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«Известия» узнали о подорожании зарубежных туров зимой на 30%

«Известия»: цены на туры за рубеж зимой вырастут на 10-30%

Цены на зарубежные туры зимой вырастут на 10-30% в зависимости от направления, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей крупных туроператоров и Российский союз туриндустрии (РСТ).

Стоимость туров в Египет, Дубай (ОАЭ), Таиланд, на Кубу и на Мальдивы вырастет на 30% уже в октябре-ноябре, сообщили изданию российские туроператоры.

По данным туроператора «Интурист», поездки по популярным туристическим направлениям подорожают в среднем на 25–30% в зимний период.Стоимость поездки в Таиланд и Шри-Ланку начнет повышаться в ноябре, уточнил представитель туроператора и объяснил феномен высоким сезоном. Цены на путевки в ОАЭ, на Мальдивы, Сейшелы и на Кубу повысятся уже с октября, сказал собеседник.

В Tez Tour, в свою очередь, сообщили, что размещение в зимний период подорожает на 20–25%. Так, в ноябре тур на Мальдивы с прямым перелетом обойдется на 15–20% дороже, чем в сентябре-октябре, уточнили в компании. Стоимость проживания в некоторых отелях Сейшел в октябре вырастет максимум на 20%, сказал собеседник излдания. Кроме того, по его словам, должен подорожать отдых в Египте и Таиланде. На сколько именно вырастет стоимость, путевок в эти страны, представитель Tez Tour не уточнил.

Подорожание туроператоры объяснили ростом стоимости проживания для туристок. Так, отели Таиланда, расположенные на Пхукете, уведомили турфирмы о повышении стоимости размещения на 25% выше, сообщили в пресс-службе «Интуриста».

Кроме того, на цены влияет колебание курса валют, пояснил гендиректор агента по бронированию билетов VIP-Service Дмитрий Горин. В последнее время он вырос, и стоимость проживания увеличилась пропорционально, так как эта услуга оплачивается в валюте, отметил он.

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«Интурист» также сослался на подорожание перевозок. По данным компании, ее стоимость выросла вдвое.

Поездки по России также подорожают, рост цен в основном коснется предновогодних дат и других праздничных дней, сообщил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин. Стоимость таких туров, по его словам, вырастет на 15% и более.

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