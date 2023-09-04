TMZ узнал о возможном разводе Софи Тернер с Джо Джонасом

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Американский музыкант и бывший солист групп Jonas Brothers и DNCE Джо Джонас может подать на развод со своей женой, актрисой Софи Тернер, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.

Певец поручил своим представителям проконсультироваться как минимум с двумя адвокатами по бракоразводным процессам, сказали источники издания. По их данным, Джонас готовится подать документы на развод.

Проблемы в отношениях между супругами возникли примерно полгода назад, сказали порталу источники. В течение последних трех месяцев Джонас «почти все время» заботился о двух дочерях, хотя сам находился в турне, сказал TMZ собеседник.

Портал показал фотографию Джонаса, сделанную несколько недель назад в Нью-Йорке. На снимке видно, что исполнитель не надел обручальное кольцо. При этом на другой фотографии, которую певец опубликовал в Instagram (принадлежит корпорации Meta Platforms, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России) несколько дней назад, на его руке есть кольцо.

Кроме того, в августе пара продала свой особняк в Майами, который купила около года назад, отмечает TMZ.

Софи Тернер — британская актриса. Известность ей принесла роль Сансы Старк, старшей дочери лорда Винтерфелла Эддарда Старка, в телесериале «Игра престолов» от HBO. Замуж за Джо Джонаса она вышла в 2019 году, в 2020-у пары родилась дочь Вилла. Второго ребенка, также девочку, Тернер родила в июле 2022 года.