Metallica впервые с 2016 года выпустила новый альбом

Легендарная метал-группа выпустила одиннадцатый альбом «72 Seasons». Это первый с 2016 года полноценный релиз Metallica. В альбоме 12 песен, он длится более 77 минут. В конце апреля группа отправится в двухлетнее мировое турне

Фото: Ethan Miller / Getty Images

Американская метал-группа Metallica выпустила новый альбом под названием «72 Seasons» («72 времени года»). Он вышел на собственном лейбле звукозаписи коллектива Blackened Records. В записи участвовали основатели группы вокалист Джеймс Хэтфилд и барабанщик Ларс Ульрих, а также гитарист Кирк Хэммет и бас-гитарист Роберт Трухильо.

Это одиннадцатый полноценный релиз легендарной группы. Его продюсером, как и альбома Hardwired… to Self-Destruct 2016 года, стал Грег Фидельман. Выход альбома анонсировался в конце ноября прошлого года, когда вышел клип на одну из песен, вошедших в него, — Lux Æterna. Заглавная песня «72 Seasons» вышла 30 марта.

Всего в более чем 77-минутный релиз вошли 12 композиций:

72 Seasons,

Shadows Follow,

Screaming Suicide,

Sleepwalk My Life Away,

You Must Burn!,

Lux Æterna,

Crown of Barbed Wire,

Chasing Light,

If Darkness Had a Son,

Too Far Gone,

Room of Mirrors,

Inamorata.

Один из основателей группы, вокалист и гитарист Джеймс Хэтфилд, говоря о названии альбома, пояснил, что 72 времени года — это первые 18 лет жизни человека.

«72 сезона. Первые 18 лет нашей жизни, которые формируют наше истинное или ложное «я». Концепция, согласно которой наши родители сказали нам, «кто мы такие». Возможная привязка к тому, что мы за личности. Я думаю, что самой интересной частью этого является продолжение изучения этих основных убеждений и того, как они влияют на наше восприятие мира сегодня. Большая часть нашего взрослого опыта — это воспроизведение или реакция на эти детские переживания. Узники детства или освобождение от тех уз, которые мы носим в себе», — приводятся слова Хэтфилда на странице альбома.

27 апреля Metallica отправится в двухлетнее мировое турне, которое пройдет в 2023–2024 годах в Северной Америке и Европе. С апреля по июнь 2023 года музыканты отыграют программу в Европе, где выступят в Нидерландах, Франции, Германии и Швеции, а во второй половине года дадут полтора десятка концертов в США.

Весной и летом 2024-го предусмотрена вторая часть европейской программы с выступлениями в Германии, Финляндии, Польше и Испании. Завершится турне серией концертов в США, Канаде и Мексике.

Россия не вошла в число мест, где выступят музыканты. Последний раз группа выступала в Москве в 2019 году с программой WorldWired. Это был шестой визит коллектива в Россию. Тогда в числе прочих музыканты исполнили песню группы «Кино» «Группа крови».

Группа Metallica была основана в 1981 году в Лос-Анджелесе гитаристом Джеймсом Хэтфилдом и барабанщиком Ларсом Ульрихом. Она считается одной из самых влиятельных групп в истории тяжелого рока, а также ключевым коллективом в жанре трэш-метал вместе с Slayer, Megadeth и Anthrax. По данным на 2018 год, было реализовано свыше 125 млн копий альбомов по всему миру, что делает Metallica одним из наиболее успешных музыкальных коллективов всех времен.