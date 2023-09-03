Израиль построит заграждения на границе с Иорданией

Премьер Израиля Нетаньяху заявил о планах построить заграждения на границе с Иорданией

Фото: Mohammad Abu Ghosh / XinHua / Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о планах построить заграждения на восточной границе с Иорданией. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Глава израильского правительства отметил, что возведение заграждения на южной границе с Египтом помогло остановить проникновение более миллиона нелегальных мигрантов из Африки, иначе это могло бы «разрушить» Израиль.

«Теперь мы построим ограждение на нашей восточной границе (Иордания) и позаботимся о том, чтобы и оттуда не было проникновения», — заявил Нетаньяху (цитата по The Jerusalem Post).

Накануне, 2 сентября, беженцы из Эритреи устроили беспорядки в Тель-Авиве. Поводом стало мероприятие, организованное в столице эритрейским посольством и посвященное 30-летию прихода к власти нынешнего президента африканской страны Исайаса Афеворки.

Конфликт произошел между сторонниками и противниками правительства Эритреи, где уже 30 лет не менялась власть. Оппозиционеры разгромили зал, где должно было состояться мероприятие, нанесли ущерб магазинам и автомобилям. Участники конфликта кидались камнями и досками. Полиция подавляла беспорядки с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа. По данным израильской службы спасения, в ходе столкновений пострадали более 160 протестующих и 50 сотрудников полиции.

После произошедшего правительство Израиля решило заняться разработкой мер по борьбе с нелегальными мигрантами.