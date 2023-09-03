В Первоуральске член ПАРНАС умер во время совещания

Член свердловского совета Партии народной свободы (ПАРНАС) Алексей Кудрин умер во время заседания, сообщил председатель регионального отделения организации Михаил Борисов на своей странице в Facebook (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

«Ему неожиданно стало плохо. Он упал со стула. Я вызвал скорую и до ее приезда в течение 20 минут делал искусственное дыхание и массаж сердца. Приехавшие медики констатировали смерть», — написал Борисов.

Позже в разговоре с Ura.ru он уточнил, что заседание проводилось 29 августа по Skype, а так как Кудрин не мог подключиться к звонку со своего компьютера, то приехал к Борисову, чтобы созвониться из его дома. Политик шел до дома Борисова около километра пешком очень быстро, потому что опаздывал. По словам близких, у Кудрина были проблемы с сердцем. При этом точная причина смерти политика неизвестна. Похороны запланированы на 5 сентября, они пройдут в Первоуральске.

Алексею Кудрину было 69 лет. Он был членом движения «Российский народно-демократический союз». В 2013 году стал членом ПАРНАС, в 2021-м — был избран членом регионального совета организации.

ПАРНАС была зарегистрирована еще в 1991 году как Республиканская партия России. Одним из председателей партии был политик Борис Немцов, которого убили в феврале 2015 года. В 2012 году именно от ПАРНАС был выдвинут на пост мэра Москвы оппозиционер Алексей Навальный, он занял второе место.

В мае 2023 года Верховный суд ликвидировал ПАРНАС. Минюст объяснил, что партия не имеет нужного числа отделений, ее представители заверили, что руководство не знало о закрытии части представительств.