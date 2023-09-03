Врачи сообщили о состоянии актера Алексея Янина

Алексей Янин (Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press)

Состояние актера Российского академического молодежного театра (РАМТ) Алексея Янина оценивается как тяжелое, он находится в реанимации, сообщили «РИА Новости» в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

Накануне пресс-служба РАМТ сообщила, что Алексей Янин умер на 41-м году жизни. Позже в театре назвали эту новость ошибкой.

«Оказывается, ошибки случаются даже в таких высокопрофессиональных учреждениях, как институт Склифосовского. Сотрудники института подтвердили, что Алексей Янин жив, в тяжелом состоянии в реанимации, но жив», — говорилось в сообщении. Жена Янина Дарья также сообщила об ошибочности новости о смерти мужа. По ее словам, он в коме.

Янин в 2015 году перенес обширный инсульт. Ему провели трепанацию черепа, после операции ввели в медикаментозную в кому на два месяца. Врачи отказывались давать какие-либо прогнозы. Среди диагнозов, которые ему поставили, были атрофия зрительного нерва, нарушение речи, утрата опорно-двигательных функций.

Янин родился 14 марта 1983 года. В 2004 году он окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. Среди его ролей в театре: Карраско в «Дон Кихоте», Христиан Теодор в спектакле «Тень», Принц в «Золушке» и другие. В спектакле «Подходцев и двое других» Алексей репетировал одну из главных ролей. Большую часть фильмографии актера составляют сериалы, среди них «Дочки-матери», «Клуб», «Студенты».