Основатель крупнейшей компании Тайваня покинул ее для участия в выборах

Основатель Foxconn и миллиардер Тэрри Гоу покинул совет директоров компании для участия в выборах президента Тайваня, сообщает The Financial Times.

Он остается крупным акционером Foxconn с долей 12,5%. Он не уточнил, намерен ли он передать свои акции в траст или продать их, чтобы избежать возможного конфликта интересов.

Гоу поддерживает более тесные экономические связи с материковым Китаем и пообещал принести стране еще 50 лет мира.

Согласно последнему опросу тайваньской социологической компании Formosa, за миллиардера готовы отдать голоса 11,6%. Он отстает от двух других кандидатов от оппозиции, а также от Лай Чинг-те, вице-президента и кандидата от правящей Демократической прогрессивной партии, который лидирует в гонке с 35-процентной поддержкой.

Компания Hon Hai Precision Industry Co была основана Гоу в 1974 году, а в 1981-м сменила название на Foxconn. Сейчас это один из крупнейших в мире контрактных производителей электроники, который осуществляет производство комплектующих и сборку высокотехнологической продукции для других компаний (Apple, Sony, Canon, Microsoft и т.д.).