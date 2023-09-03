Парк на Тайване заплатит $28 тыс. семье погибшего на работе охранника

Семья мужчины из тайваньского города Гаосюн, который умер после 42 дней работы подряд без выходных, получит компенсацию от его работодателя в размере около 890 тыс. тайваньских долларов (почти $28 тыс.). Такое решение вынес окружной суд Гаосюн, передает Focus Taiwan.

Мужчина по фамилии Сюй работал охранником в парке Formosa Wang Brothers. 27 ноября 2020 года он внезапно потерял сознание на работе. Через три дня он умер от геморрагического инсульта.

Семья скончавшегося мужчины подала в суд, требуя компенсации в размере 1,49 млн тайваньских долларов ($46,7 тыс.). Сюй работал в ночную смену 42 дня без выходных, от 10,5 до 12 часов каждый день.

Работодатель при этом заявил, что охраннику нужно было дежурить всего два часа в день, когда он делал обход парка, после чего он мог отдыхать. Однако судья решил, что все время, когда скончавшийся находился на рабочем месте, считается рабочим.

В решении суда говорится, что с 27 октября по 25 ноября 2020 года Сюй отработал 107,5 часов сверхурочно. При этом, согласно закону, максимальное время сверхурочной работы не должно превышать 46 часов в месяц.

Суд также установил, что Сюй скрыл, что у него была гипертония, при заполнении формы о состоянии здоровья. В связи с этим судья решил, что действия Сюя также могли косвенно привести к его смерти. При этом судья добавил, что работодатель все равно должен учитывать влияние, которое работа в ночные смены и продолжительный рабочий день могут оказать на здоровье сотрудников.