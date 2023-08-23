С красноярской сети АЗС потребовали компенсацию из-за «Лунтика»

Фото: azs_knp / VK

Обладатели прав на персонажей мультфильмов «Лунтик», «Сказочный патруль», «Лео и Тиг» и на игрушечного медвежонка Tatty Teddy подали в Арбитражный суд Красноярского края иск к «Красноярснефтепродукту», владеющему крупной сетью заправок, с требованием компенсации, говорится в сообщении телеграм-канала суда.

Они утверждают, что в торговых точках на АЗС продаются контрафактные товары — пряники, содержащие изображения «произведений изобразительного искусства, исключительные права на которые принадлежат истцам и ответчику не передавались». Продажа в розничных магазинах контрафактных товаров «ведет к расторжению действующих лицензионных контрактов и невозможности поиска правообладателем новых партнеров», потребители вводятся в заблуждение относительно спорной продукции, а сам правообладатель теряет прибыль, цитирует суд обращение заявителей.

Иск подан от имени студии анимационного кино «Мельница» (владеет правами на персонажей из мультфильма «Лунтик» — на главного героя сериала, а также на второстепенных персонажей Божья Коровка Мила, Кузя, Пчелено», пчела Баба Капа, шершень Генерал Шер, паук Шнюк, червяк Корней Корнеич), компании «Ноль плюс медиа» (два иска, права на героев мультфильма «Сказочный патруль» — Аленка, Варя, Маша, Снежка, а также на героев мультфильма «Лео и Тиг») и британской Carte Blanche Greetings Limited (права на Tatty Teddy).

Иски о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на произведения изобразительного искусства были поданы 21 августа, 22 августа суд принял их к производству.

«Красноярснефтепродукту» принадлежит 161 автозаправка КНП в Красноярском крае и Хакасии, а также десять нефтебаз и пять собственных лабораторий, говорится на сайте организации. Контрольный пакет компании находится в собственности правительства Красноярского края.

Это не первый иск правообладателей к предпринимателям, торгующим контрафактными игрушками и сувенирной продукцией с героями мультсериалов. Так, например, в 2021 году с 22 по 28 апреля студия анимации «Мельница» подала ряд исков к предпринимателям Башкирии, потребовав в качестве компенсации более полумиллиона рублей. Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иски «Мельницы», присудив компании в итоге 630 тыс. руб. В январе «Мельница» подала три иска к частным предпринимателям из Свердловской области из-за нарушений авторских прав на товарные знаки и персонажей мультфильмов. Сумма требований — 50 тыс. руб.

