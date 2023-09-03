Десятки тысяч участников Burning Man застряли в пустыне из-за ливней

Десятки тысяч участников фестиваля Burning Man («Горящий человек») оказались заблокированы посреди пустыни в американском штате Невада из-за сильных дождей. Об этом сообщает телеканал CNN.

Фестиваль Burning Man посвящен современному искусству и самовыражению. Его проводят каждый год начиная с 1986-го. В рамках фестиваля на неделю в пустыне устанавливаются произведения современного искусства, а под конец организаторы мероприятия по традиции сжигают гигантскую деревянную человеческую фигуру.

Каждый год Burning Man посещают в среднем более 70 тыс. человек. В этом году фестиваль проводится с 28 августа по 5 сентября.

За сутки 1-2 сентября в месте проведения мероприятия выпала двухмесячная норма осадков, сообщает CNN со ссылкой на Национальную метеорологическую службу. Дождь размыл дороги к Блэк-Рок-Сити (временном городе, который возводят на время проведения фестиваля), участники вынуждены передвигаться в грязи.

«Ворота и аэропорт Блэк-Рок-Сити остаются закрыты на въезд и выезд... Разрешено передвижение только автотранспорта чрезвычайных служб», — говорится в сообщении официального аккаунта фестиваля в соцсети X (бывшая Twitter).

Организаторы фестиваля рекомендовали участникам экономить воду, еду и топливо. В Бюро по управлению земельными ресурсами отметили, что в течение следующих нескольких дней также ожидаются дожди, поэтому условия на дорогах, вероятно, не улучшатся.