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В Японии 1,8 тыс. человек оказались заблокированы из-за тайфуна

В Японии около 1,8 тыс. человек оказались заблокированы из-за тайфуна «Лан»
Фото: Kyodo / Reuters
Фото: Kyodo / Reuters

Около 1,8 тыс. жителей одного из районов в префектуре Тоттори на западе Японии оказались отрезаны от остальной страны из-за уничтоженных тайфуном «Лан» мостов, сообщило агентство Kyodo. Ранее власти издали указ об эвакуации жителей региона.

Накануне в префектуре Тоттори вышло экстренное предупреждение о надвигающихся ливнях. В некоторых частях города за двое суток выпало 500 мм осадков. Это рекордное количество с 1982 года.

Власти префектуры Сидзуока в центральной части Японии (к югу-западу от Токио) также издали приказы об эвакуации в двух городах, где есть высокий риск схода оползней, передает телеканал NHK. В регионе была также приостановлена работа скоростных железнодорожных поездов «Синкансэн».

По последним данным, минимум 26 человек пострадали из-за тайфуна.

«Лан» обрушился на Японию 14 августа. Власти призвали граждан быть бдительными из-за риска оползней, наводнений, разливов рек и сильных ветров. Кроме того, существует риск ударов молний и возникновения торнадо.

Период с августа по октябрь в Японии считается сезоном тайфунов.

Теги
Япония тайфун жители
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