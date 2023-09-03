В Турции упал метеорит

На юго-востоке Турции упал крупный метеорит, сообщает телеканал NTV. Это произошло 2 сентября около 20:15 по местному времени (совпадает с мск).

Падение космического тела наблюдали жители сразу нескольких провинций: Газиантеп, Малатья, Эрзурум, Шанлыурфа и Элязыг. Официальных заявлений турецких властей по этому поводу нет.

В начале мая в поселении Хоупвелл американского штата Нью-Джерси упавший метеорит пробил крышу жилого дома. Размер космического объекта составлял около 10x15 см.

Пробив крышу, метеорит оказался в спальне. В комнате в этот момент никого не было, поэтому обошлось без пострадавших. Хозяйка дома Сьюзан Коп нашла космический объект в углу помещения. К дому приехали полиция и спасатели. Затем специалисты измерили уровень радиации, он не превышал норму.

Главный астроном Института Франклина Деррик Питтс оценил возраст метеорита примерно в 5 млрд лет. По его словам, он мог остаться со времен зарождения Солнечной системы.