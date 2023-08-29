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На границе Украины и Белоруссии произошел взрыв на железнодорожном мосту

УНИАН: на границе Украины и Белоруссии произошел взрыв на железнодорожном мосту
После удара молнии произошла детонация нескольких противопехотных мин на границе Украины и Белоруссии. В результате были разрушены железнодорожное полотно и опора моста, передают УНИАН и «Украинская правда»
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

На границе Украины и Белоруссии произошел взрыв на железнодорожном мосту из-за детонации нескольких противопехотных мин ТМ-62М. Об этом сообщает УНИАН.

По данным агентства, взрыв произошел в 3:30 29 августа на железнодорожном мосту в 800 м от станции Словечно, расположенной в Гомельской области.

На опубликованной фотографии видно, что были разрушены железнодорожное полотно и опора моста.

«Украинская правда» сообщила, что причиной детонации боеприпасов стал удар молнии. Данную информацию подтвердили источники издания в военных кругах и представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Минно-взрывное заграждение «прикрывает определенный участок границы», отмечает издание.

После передислокации в республику ЧВК «Вагнер» 30 июня президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить северную границу с Белоруссией и держать ситуацию на постоянном контроле.

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Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев 11 августа сообщил, что Украина установила десятки тысяч мин на границе с Белоруссией в Ровенской области. Более того, ВСУ оборудовали более 60 наблюдательных пунктов и вырыли более 15 новых опорных позиций в регионе.

Позднее, 18 августа, Наев сообщил, что Украина дополнительно укрепит северный рубеж Волынской области, граничащий с Белоруссией.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не раз заявлял, что Белоруссия не участвует и не планирует участвовать в конфликте. Тем не менее осенью 2022 года он сообщил, что Украина постоянно устраивает провокации на границе, ведет разведку, стянула к границе до 15 тыс. военных.

В начале июня Белоруссия усилила охрану границы с Украиной военнослужащими сил специальных операций.

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Виктория Громова Виктория Громова
Украина Белоруссия боеприпасы молния взрыв граница
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