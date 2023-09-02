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Кремль раскрыл детали визита Путина в Тверскую область

Кремль: Путин посетил школу в селе Тургиново в Тверской области
Владимир Путин во время посещения Тургиновской средней общеобразовательной школы
Владимир Путин во время посещения Тургиновской средней общеобразовательной школы (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин вместе с губернатором Игорем Руденей 1 сентября посетил культурно-досуговый центр и новую школу в селе Тургиново Тверской области. Об этом говорится на сайте Кремля.

Глава государства осмотрел новое здание средней общеобразовательной школы, рассчитанной на 300 мест. Путин пообщался с учителями, которые ознакомили его с учебной и спортивной инфраструктурой школы, зоной практикума. После этого президент посетил культурно-досуговый центр «Тургиновский».

«Перед отъездом Владимир Путин пообщался с местными жителями, которые вышли на улицу поприветствовать его», — говорится в сообщении Кремля. Речь идет о кадрах, на которых Путин вышел из президентского кортежа и встретился с местными жителями.

«После посещения «Сенежа» сегодня Путин принял решение посетить свои родные места, откуда идет его род», — рассказал вчера пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Тверской области, в частности в деревне Поминово, жила бабушка Владимира Путина. Также в Поминово родился отец Путина Владимир Спиридонович. В деревне Заречье родилась Мария Шеломова, мать президента. «Там же, в Поминове, отец познакомился с моей мамой. Они поженились, когда им было по 17 лет», — рассказывал Путин. На Непеинском кладбище в Тверской области похоронены родственники главы государства. Сам он неоднократно посещал и село Тургиново.

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Владимир Путин

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