Путин посетил родину его предков в Тверской области

Песков сообщил о визите Путину на родину его предков в Тверской области

Президент России Владимир Путин посетил села Тургиново в Тверской области, где раньше жили его родители, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее в соцсетях, в частности в телеграм-канале «Tver 69 Live» появилось видео, на котором видно, как кортеж президента приехал в Тургиново, Путин вышел из машины и пообщался с местными жителями.

«После посещения «Сенежа» сегодня Путин принял решение посетить свои родные места, откуда идет его род. Это действительно так. Сведения и видеоматериалы о посещении мы предоставим на днях», — сообщил Песков.

Днем глава государства провел открытый урок «Разговоры о важном» в мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске, в мероприятии участвовали 30 школьников.

В Тверской области, в частности в деревне Поминово, жила бабушка Владимира Путина, следует из биографии президента, опубликованной на сайте Кремля. Также в Поминово родился отец Путина Владимир Спиридонович. В деревне Заречье родилась Мария Шеломова, мать президента. «Там же, в Поминове, отец познакомился с моей мамой. Они поженились, когда им было по 17 лет», — рассказывал Путин. На Непеинском кладбище в Тверской области похоронены родственники главы государства. Сам он неоднократно посещал и село Тургиново.