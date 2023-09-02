branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 2 сентября
EUR ЦБ: 104,61 (-0,33) Инвестиции, 01 сен, 17:22 Курс доллара на 2 сентября
USD ЦБ: 96,34 (+0,01) Инвестиции, 01 сен, 17:22
МИД раскрыл программу Лаврова на Генассамблее ООН Политика, 19:22
Как бизнесу привлекать и удерживать клиентов с помощью BNPL-сервисов Тренды, 19:17
SpaceX запустила вторую партию спутников предупреждения об ударах ракет Технологии и медиа, 19:06
Отмена турне Бербок из-за поломки самолета обошлась Германии в €100 тыс. Политика, 18:54
Левандовски обвинил судей в «убийстве» чемпионата Испании Спорт, 18:42
Автобус сбил четырех человек на автовокзале в Башкирии Общество, 18:40
В Петербурге на площади 400 кв. м загорелась крыша жилого дома Общество, 18:13
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Ахеджакова объяснила появление с флагом Украины на сцене в Бремене Политика, 18:08
ЦСКА убрал с арены портрет выбравшего «Зенит» Марио Фернандеса Спорт, 17:51
Шольц назвал ядерную энергетику «мертвой лошадью» для Германии Технологии и медиа, 17:48
Фальков уволил главу Института РАН после статьи о российской пропаганде Политика, 17:37
МЧС Турции предупредило об угрозе наводнения в Анкаре Общество, 17:30
Отказавшийся играть за Россию футболист принес «Пари НН» победу в РПЛ Спорт, 17:28
Проактивный мониторинг: как коммерческий SOC защищает бизнес от кибератак Тренды, 17:23
Общество ,  
0 

В Петербурге на площади 400 кв. м загорелась крыша жилого дома

МЧС Петербурга: на Васильевском острове на площади 400 кв. м загорелась мансарда дома
Фото: МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Фото: МЧС России по г. Санкт-Петербургу

На Васильевском острове в Санкт-Петербурге на площади 400 кв. м загорелась мансарда жилого дома. Об этом сообщает управление МЧС по городу.

Сообщение о пожаре поступило в 15:16. Возгорание произошло по адресу: Василеостровский район, 4-я линия В.О., дом 45. Сведений о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвуют 15 единиц техники и 64 человека личного состава.

В 16:28 пожару присвоили второй ранг сложности. В 17:27 пожар был локализован, пожарные отказались от второго ранга сложности.

Утром сильный пожар произошел на юго-востоке Петербурга в промышленной зоне Колпинского района. Площадь пожара составила 1,4 тыс. кв. м. В тушении пожара принимали участие 80 человек и 20 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

Теги
Санкт-Петербург Пожар МЧС Васильевский остров
Материалы по теме
На юго-востоке Петербурга произошел крупный пожар в промзоне
Общество
Самый крупный за последние восемь лет пожар в Геленджике ликвидирован
Общество
В Солнечногорске загорелся цех стекловарения
Общество