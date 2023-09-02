МЧС Петербурга: на Васильевском острове на площади 400 кв. м загорелась мансарда дома

В Петербурге на площади 400 кв. м загорелась крыша жилого дома

Фото: МЧС России по г. Санкт-Петербургу

На Васильевском острове в Санкт-Петербурге на площади 400 кв. м загорелась мансарда жилого дома. Об этом сообщает управление МЧС по городу.

Сообщение о пожаре поступило в 15:16. Возгорание произошло по адресу: Василеостровский район, 4-я линия В.О., дом 45. Сведений о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвуют 15 единиц техники и 64 человека личного состава.

В 16:28 пожару присвоили второй ранг сложности. В 17:27 пожар был локализован, пожарные отказались от второго ранга сложности.

Утром сильный пожар произошел на юго-востоке Петербурга в промышленной зоне Колпинского района. Площадь пожара составила 1,4 тыс. кв. м. В тушении пожара принимали участие 80 человек и 20 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.