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В Волгограде заменили учителя в классе, где дети не говорят по-русски

В Волгограде в класс, где дети не понимают русский, назначили нового педагога
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В класс волгоградской школы, где учатся дети выходцев из стран СНГ, которые не говорят на русском языке, назначили нового учителя. Об этом сообщила председатель комитета образования и науки региона Лариса Савина, передает «РИА Новости».

«На этот класс пришел опытный педагог, первой категории. Учебный процесс не будет нарушен. Они идут последовательно по программе, которая была для них разработана. С родителями в контакте», — рассказала Савина.

Преподавательница, которая работала с классом ранее по специально разработанной программе, не ушла из школы. Савина уточнила, что педагог вела два класса, а в этом году попросила снизить нагрузку.

Речь идет о классе 1-й «Ж» школы № 33 поселка Аэропорт в Волгограде. Издание «Новости Волгограда» сообщало, что классная руководительница класса, в котором дети не владеют русским языком, уволилась. Причина увольнения не называлась. Прокуратура Волгоградской области начала проверку, сообщает издание.

При этом V1 со ссылкой на неназванного сотрудника школы написало, что педагог просто прекратила преподавать в классе и не увольнялась. Директор школы Татьяна Озерова отказалась от комментариев.

Теги
Волгоград школьники русский язык СНГ
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