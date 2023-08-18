В Красноярском крае восемь человек пострадали в ДТП с автобусом

Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Красноярском крае

Фото: Никита Попов / РБК

В Красноярском крае восемь человек пострадали в аварии с участием автобуса, передает ТАСС со ссылкой на региональный минздрав.

Ранее главное управление регионального МВД сообщало о семи пострадавших, все они взрослые женщины.

«В районную больницу доставлено восемь пострадавших, пока они проходят обследование, решается вопрос о госпитализации», — сообщили агентству в Минздраве. По предварительным данным, большинство травм не тяжелые.

В правоохранительных органах уточнили, что автобус перевозил членов ликвидированной в России решением суда «Церкви последнего завета» («Община Виссариона»). Пассажиры ехали в «Город-солнце» — поселение на юге региона, где проживают сторонники ликвидированной организации.

По данным МВД, ДТП произошло в 8 утра на дороге Курагино — Черемшанка. Автобус в районе села Жаровск съехал в кювет и врезался в дерево.

Перевозку осуществлял индивидуальный предприниматель, точное количество пассажиров пока на установлено. По словам свидетелей, водитель находится в состоянии опьянения. ТАСС уточнил, что прокуратура начала проверку.

Четыре человека 14 августа погибли в ДТП в Забайкальском крае. Авария произошла на трассе Чита — Забайкальск в районе населенного пункта Атамановка. 28-летний водитель «Лансера» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Хонда».

Погибли пассажир «Лансера» и три пассажира «Хонда», в том числе двое детей, которых, по данным МВД, перевозили без детских кресел.