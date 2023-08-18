branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 18 августа
EUR ЦБ: 102,18 (-3,48) Инвестиции, 17 авг, 17:46 Курс доллара на 18 августа
USD ЦБ: 93,75 (-2,96) Инвестиции, 17 авг, 17:46
Лови момент: какие бизнес-стратегии выбрали российские компании в 2023-м Pro, 12:05
Директор московской школы объяснил стрельбу во дворе «Днем Бородина» Общество, 12:02
Фаворитом президентских выборов в Аргентине стал «конкурент» Трампа Политика, 11:59
СПБ Биржа с 23 августа запустит торги паями 11 новых ETF Инвестиции, 11:53
«Флакон», «Хлебозавод», «Суперметалл»: как делают креативные пространства РБК Стиль и Honor, 11:48
Как россиянину сдать экзамен IELTS в 2023 году: подробная инструкция Life, 11:47
ФСБ задержала двух россиян с 250 кг янтаря-сырца Политика, 11:44
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
WSJ узнала о мерах США против Турции за «помощь России» Политика, 11:40
Месси рассказал об обретенном счастье после перехода в «Интер Майами» Спорт, 11:39
ПСБ и госкорпорация «Ростех» развивают партнерство Пресс-релиз, 11:38
Великобритания заказала для Украины системы ПВО на £90 млн Политика, 11:38
В грузовом терминале морского порта в Новороссийске произошел пожар Общество, 11:33
Выходит новый фильм с Лиамом Нисоном. Вот почему актер по-прежнему крутой Life, 11:32
Риелторы назвали районы Москвы, где сильнее всего подешевели новостройки Недвижимость, 11:30
Общество ,  
0 

Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Красноярском крае

В Красноярском крае восемь человек пострадали в ДТП с автобусом
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Красноярском крае восемь человек пострадали в аварии с участием автобуса, передает ТАСС со ссылкой на региональный минздрав.

Ранее главное управление регионального МВД сообщало о семи пострадавших, все они взрослые женщины.

«В районную больницу доставлено восемь пострадавших, пока они проходят обследование, решается вопрос о госпитализации», — сообщили агентству в Минздраве. По предварительным данным, большинство травм не тяжелые.

В правоохранительных органах уточнили, что автобус перевозил членов ликвидированной в России решением суда «Церкви последнего завета» («Община Виссариона»). Пассажиры ехали в «Город-солнце» — поселение на юге региона, где проживают сторонники ликвидированной организации.

По данным МВД, ДТП произошло в 8 утра на дороге Курагино — Черемшанка. Автобус в районе села Жаровск съехал в кювет и врезался в дерево.

Перевозку осуществлял индивидуальный предприниматель, точное количество пассажиров пока на установлено. По словам свидетелей, водитель находится в состоянии опьянения. ТАСС уточнил, что прокуратура начала проверку.

Читайте на РБК Pro
Как сделать бизнес «неинтересным» для налоговиков — рекомендации
Чем хорошая стратегия отличается от плохой: пять признаков
Ставка на $1 трлн: как Nvidia стала главным поставщиком «мозгов» для ИИ
Харассмент: каким бывает и какова роль руководителя в борьбе с ним

Четыре человека 14 августа погибли в ДТП в Забайкальском крае. Авария произошла на трассе Чита — Забайкальск в районе населенного пункта Атамановка. 28-летний водитель «Лансера» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Хонда».

Погибли пассажир «Лансера» и три пассажира «Хонда», в том числе двое детей, которых, по данным МВД, перевозили без детских кресел.

Теги
ДТП с автобусом пострадавшие Красноярский край ДТП
Материалы по теме
В Тюменской области в ДТП погибли трое детей и их родители
Общество
Один человек погиб после переворота лодки возле Кронштадта
Общество
Четыре человека погибли в ДТП в Забайкальском крае
Общество