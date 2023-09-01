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В работе Киришской ГРЭС произошел технический сбой Общество, 19:13
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В работе Киришской ГРЭС произошел технический сбой

ОГК-2: утром в работе Киришской ГРЭС произошел технический сбой
Фото: Роман Храмовник / ТАСС
Фото: Роман Храмовник / ТАСС

Утром в работе Киришской ГРЭС (Ленинградская область) произошел технический инцидент с отключением общего паропровода ТЭЦ части электростанции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ПАО «ОГК-2» (оператор ГРЭС).

Генерирующее оборудование ТЭЦ-части приостановило работу с 9:05 до 9:19. Сотрудники провели операции по восстановлению работы оборудования, работа ТЭЦ-части была восстановлена. 

«Подача ГВС (горячее водоснабжение. — РБК) производилась без перерыва из резервных баков. Остальное генерирующее оборудование электростанции функционировало в штатном режиме. Выработка электроэнергии на Киришской ГРЭС не прекращалась», — говорится в сообщении.

Киришская ГРЭС — крупнейшая тепловая электростанция Объединенной энергетической системы (ОЭС) Северо-Запада. Введена в эксплуатацию в 1965 году. Установленная электрическая мощность Киришской ГРЭС составляет 2,6 тыс. МВт. Установленная тепловая мощность станции равна 1,2 тыс. Гкал/ч.

В середине июня произошел пожар на Новочеркасской ГРЭС. На шестом энергоблоке загорелась кровля. Площадь пожара составила 200 кв. м, он стал причиной массовых отключений электричества в Ростове-на-Дону. 

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