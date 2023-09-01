Smartavia: летавший в Пулково черный аэростат не представлял опасности при посадке

В Smartavia опровергли опасность черного аэростата при посадке в Пулково

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Воздушный шар не помешал самолету авиакомпании Smartavia совершить посадку в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Инцидент произошел 31 августа. Пилоты самолета, выполнявшего рейс Мурманск — Санкт-Петербург, при посадке заметили в небе воздушный шар черного цвета и сообщили о нем диспетчерам.

«Угрозы безопасности полетов не было, и экипаж каких-либо маневров уклонения не выполнял», — говорится в заявлении. При этом в авиакомпании не смогли сказать, кто мог быть ответственным за запуск шара и как он мог появиться в зоне аэропорта.

РБК обратился за комментариями к представителю Росавиации.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что «неопознанный метеозонд едва не сорвал» посадку пассажирского самолета Boeing 737-800 в аэропорту Пулково. Шар парил на высоте около 1000 м, пилоты заметили его на расстоянии 15 м от воздушного судна, говорилось в сообщении канала.