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В Smartavia опровергли опасность черного аэростата при посадке в Пулково

Smartavia: летавший в Пулково черный аэростат не представлял опасности при посадке
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Воздушный шар не помешал самолету авиакомпании Smartavia совершить посадку в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Инцидент произошел 31 августа. Пилоты самолета, выполнявшего рейс Мурманск — Санкт-Петербург, при посадке заметили в небе воздушный шар черного цвета и сообщили о нем диспетчерам.

«Угрозы безопасности полетов не было, и экипаж каких-либо маневров уклонения не выполнял», — говорится в заявлении. При этом в авиакомпании не смогли сказать, кто мог быть ответственным за запуск шара и как он мог появиться в зоне аэропорта.

РБК обратился за комментариями к представителю Росавиации.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что «неопознанный метеозонд едва не сорвал» посадку пассажирского самолета Boeing 737-800 в аэропорту Пулково. Шар парил на высоте около 1000 м, пилоты заметили его на расстоянии 15 м от воздушного судна, говорилось в сообщении канала.

Теги
Санкт-Петербург Пулково новости воздушный шар самолет
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