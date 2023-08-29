В СПЧ призвали МИД защитить избитую в Киргизии пару россиян

Глава СПЧ (Совета по правам человека при президенте) Валерий Фадеев обратился в МИД России с просьбой принять меры по защите прав россиян, подвергшихся нападению в Бишкеке, говорится в телеграм-канале СПЧ.

Он направил письмо статс-секретарю — заместителю министра иностранных дел России Евгению Иванову. «Местные силовые органы не сообщали о произошедшем, и случай получил огласку лишь благодаря соцсетям, в которых пострадавшие продолжают получать угрозы», — говорится в письме.

Фадеев попросил сотрудников консульского отдела посольства России в Киргизии «внимательно изучить представленную информацию».

В середине августа телеграм-канал «Readovka» опубликовал видеоролик нападения на пару россиян . Как утверждал канал, их избили в кафе за этническую «нечистоту». Заявление в полицию ни к чему не привело, пара решила «обратиться за помощью в социальных сетях», но в ответ им стали угрожать расправой, сообщает «Readovka».