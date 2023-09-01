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В Челябинске 13-летняя девочка умерла после похода за грибами

В Челябинской области 13-летняя девочка умерла от отравления грибами
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В Челябинской области завели уголовное дело после смерти 13-летней девочки, сообщили в следственном управлении регионального СК. Источники 74.ru назвали причиной трагедии отравление — предположительно, грибами.

«Первого сентября в одном из домов поселка Роза Коркинского района Челябинской области скончалась 13-летняя девочка», — сообщили в ведомстве. Уголовное дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до трех лет. Следствие проводит проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данным 74.ru, вероятная причина смерти — отравление. Накануне вечером мама с девочкой ходили в лес собирать грибы, рассказал источник издания. Маму погибшей обнаружили парализованной и доставили в больницу.

В Ленинградской области 23 августа 2023 года пятеро детей отравились грибами. По данным следствия, подростки в возрасте от 14 до 17 лет съели сырые грибы во время прогулки. Издание 78.ru писало, что четверо детей попали в реанимацию, состояние пятого — средней степени тяжести.

Теги
подросток смерть грибы отравление
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