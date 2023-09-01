МВД опровергло запрет на установку видеорегистраторов на лобовом стекле

МВД: новые правила не означают запрет на установку видеорегистраторов на стекле

Фото: Александра Мудрац / ТАСС

Обновленный список неисправностей, при которых нельзя пользоваться автомобилем, не запрещает устанавливать на лобовое стекло регистраторы, объяснил пресс-центр МВД России. Ранее этот пункт вызвал больше всего вопросов и обсуждений.

Согласно постановлению правительства, которое действует с 1 сентября, эксплуатация автомобиля запрещается при установке «дополнительных предметов» или если «нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя». Исключение составляют зеркала заднего вида, стеклоочистители, наружные или встроенные антенны, нагревательные элементы ветрового стекла.

«Запрета на использование видеорегистратора, если указанное техническое средство не мешает обзорности, оно в себя не включает», — объяснили в МВД.

В правилах дорожного движения (ПДД) уже содержится запрет на установку чего-либо, что перекрывает зону обзора для водителя. За такое нарушение положен штраф по ч. 1 ст. 12.5 КоАП в размере 500 руб., а водителю придется снять видеорегистратор или перевесить его в другое место.

При этом юристы предупреждают, что устранение такой неисправности на месте не освобождает от ответственности, писали Autonews. Эксперты посоветовали монтировать видеорегистратор за зеркалом заднего вида.

