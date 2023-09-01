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МВД опровергло запрет на установку видеорегистраторов на лобовом стекле

МВД: новые правила не означают запрет на установку видеорегистраторов на стекле
Фото: Александра Мудрац / ТАСС
Фото: Александра Мудрац / ТАСС

Обновленный список неисправностей, при которых нельзя пользоваться автомобилем, не запрещает устанавливать на лобовое стекло регистраторы, объяснил пресс-центр МВД России. Ранее этот пункт вызвал больше всего вопросов и обсуждений.

Согласно постановлению правительства, которое действует с 1 сентября, эксплуатация автомобиля запрещается при установке «дополнительных предметов» или если «нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя». Исключение составляют зеркала заднего вида, стеклоочистители, наружные или встроенные антенны, нагревательные элементы ветрового стекла.

«Запрета на использование видеорегистратора, если указанное техническое средство не мешает обзорности, оно в себя не включает», — объяснили в МВД.

В правилах дорожного движения (ПДД) уже содержится запрет на установку чего-либо, что перекрывает зону обзора для водителя. За такое нарушение положен штраф по ч. 1 ст. 12.5 КоАП в размере 500 руб., а водителю придется снять видеорегистратор или перевесить его в другое место.

При этом юристы предупреждают, что устранение такой неисправности на месте не освобождает от ответственности, писали Autonews. Эксперты посоветовали монтировать видеорегистратор за зеркалом заднего вида.
 

Теги
МВД автомобилисты законодательство видеорегистраторы
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