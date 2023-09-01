Папу римского угостили сухим творогом в аэропорту в Монголии

Папа римский Франциск (Фото: Vatican Media / Reuters)

Папа римский Франциск впервые прибыл с апостольским визитом в Монголию — он приземлился в аэропорту столичного Улан-Батора, сообщает Vatican News.

«Во время церемонии встречи в аэропорту женщина в традиционной одежде поднесла папе чашку с аруулом — сухим творогом, который приготовлен из молока яков и верблюдов и символизирует кочевую культуру монгольского народа», — говорится в сообщении.

В рамках встреч, которые пройдут с 1 по 4 сентября, папа римский обсудит вопросы выдачи постоянных виз миссионерам, укрепление статуса Монголии как страны, свободной от ядерного оружия, а также проблемы экологии.

Самолет с Франциском пролетел над балканскими государствами, а также Грузией, Азербайджаном, Казахстаном и Китаем. Установленный маршрут не включает Россию. Лидеры государств, над которыми пролетает папский самолет, получают формальное приветствие понтифика. В частности, его получит председатель Китая Си Цзиньпин.

В октябре понтифик обращался к президентам России и Украины. Владимира Путина он призвал «остановить эту спираль насилия и смерти, в том числе ради собственного народа», а Зеленского — «быть открытым для серьезных предложений о мире».

Это 43-я зарубежная поездка Франциска и вторая после операции. Папу римского успешно прооперировали в июне — ему сделали лапаротомию (операцию в брюшной полости).