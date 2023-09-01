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В России вступили в силу новые правила платных медуслуг

В России с 1 сентября вступили в силу новые правила платных медицинских услуг

В России с 1 сентября вступили в силу новые правила платных медицинских услуг, следует из постановления правительства, принятого в мае.

Согласно нему, платная медицинская помощь теперь организуется на основе клинических рекомендаций и в соответствии с порядками оказания медпомощи, утверждаемыми Минздравом. Договор на платные медицинские услуги можно также заключить через интернет.

При этом в новом документе указано, что оказание платных медицинских услуг не должно приводить к снижению объемов и увеличению сроков ожидания медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно в рамках программы госгарантий и территориальных программ.

Медицинский адвокат Коллегии адвокатов «Правовая политика» Ирина Гриценко рассказывала агентству «Прайм», что по постановлению правительства с 1 сентября некоторые медицинские услуги населению могут станут платными. Прежде всего это касается ряда видов неотложной помощи.

«Раньше скорая медицинская помощь, а также помощь при обострении болезни всегда оказывалась бесплатно. Теперь же неотложную помощь при внезапных острых заболеваниях и обострении хронических хворей, если это не угрожает жизни, исключили из списка запретов на платные услуги. За это теперь могут взимать деньги», — сказала она.

В августе в Минздраве заверили, что все виды медпомощи, а также лекарственное обеспечение в стационарах будут и дальше оказываться бесплатно в рамках программы государственных гарантий.

«Медорганизации при заключении договора на оказание платных медуслуг обязаны предоставить пациенту в доступной форме информацию о том, что он может получить соответствующую медицинскую помощь бесплатно в рамках программы госгарантий», — сообщал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

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