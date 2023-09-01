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Москва и Пекин обсудили границы «в дружественной атмосфере»

МИД: Москва и Пекин обсудили границы в дружественной атмосфере

В Москве 30-31 августа прошла 27 сессия Совместной Российско-Китайской комиссии по границе, сообщил МИД.

«Сессия прошла в традиционно дружественной и конструктивной атмосфере, характерной для российско-китайских отношений», — говорится в сообщении.

Представители стран рассмотрели «комплекс текущих вопросов», связанных с реализацией соглашения между государствами о режиме российско-китайской государственной границы от 9 ноября 2006 года.

«С обеих сторон отмечено успешное взаимодействие в области обеспечения правопорядка на совместной границе и контроля за соблюдением ее режима», — сообщили в МИДе.

В конце августа в Китае утвердили новые карты страны, где часть территории России отмечена как китайская. Речь идет о Большом Уссурийском острове.

Большой Уссурийский остров (китайское название 黑瞎子島 — Hēixiāzi Dǎo) расположен на реке Амур, ниже устья Уссури, имеет территорию от 327 до 350 кв. км, зависящую от уровня воды в реке. Спор за контроль над островом шел между Россией и Китаем с 1860 года: граница между государствами была проведена по пограничной реке Амур, а статус островов был неопределенным.

В 1920–1930 годах Большой Уссурийский остров, соседний Тарабаров и окружающие их мелкие острова были «взяты под охрану» советскими властями. После распада СССР оба острова находились под контролем России.

В 2004 году президент Владимир Путин заключил соглашение о передаче Китаю западной части Большого Уссурийского острова (170 кв. км), всего Тарабарова и некоторых мелких остров. Демаркация завершилась 14 октября 2008 года.

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Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на это заявила, что пограничный вопрос между Россией и Китаем окончательно разрешен и этой позиции придерживаются обе страны.

Как пояснил РБК дипломатический источник, комментируя отображение границы России на китайской карте, обозначение линии прохождения границы по всему периметру КНР не менялось с 1989 года, когда такое решение приняло Госуправление картографии и геодезии, и примечание об этом есть на всех ежегодно публикуемых картах.

По словам источника, обозначения на карте «никоим образом» не влияют на юридические основания и фактические результаты пограничного урегулирования России с Китаем, которое полностью завершено. «Данный анахронизм является не политическим, а техническим вопросом», — заключил он.

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