Международные резервы России за неделю увеличились на $1 млрд

Международные резервы России за неделю с 18 по 25 августа увеличились на $1 млрд и составили $580,5 млрд, следует из данных на сайте Банка России.

Объем международных резервов вырос на 0,2%, «преимущественно вследствие повышения цен на золото», говорится в сообщении регулятора.

После начала российской специальной военной операции на Украине страны Запада ввели санкции против финансовой системы России. В рамках этих мер власти западных стран заморозили резервы Банка России за рубежом на сумму около $300 млрд, сообщал Минфин. В основном речь шла об активах в долларах и евро.

В мае 2022 года еврокомиссар по вопросам юстиции и верховенства права Дидье Рейндерс заявлял, что страны Евросоюза заморозили международные резервы ЦБ на сумму около €23 млрд ($24,5 млрд). Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что Евросоюз намерен конфисковать их, но это непросто сделать с юридической точки зрения. Власти России называют подобные намерения незаконными.