branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 1 сентября
EUR ЦБ: 104,94 (+0,49) Инвестиции, 31 авг, 17:12 Курс доллара на 1 сентября
USD ЦБ: 96,33 (+0,41) Инвестиции, 31 авг, 17:12
В российских школах ввели трудовое воспитание Общество, 00:30
Москва и Пекин обсудили границы «в дружественной атмосфере» Политика, 00:24
Псковский губернатор сообщил о стрельбе по неопознанному объекту в небе Политика, 00:13
Чего ждать от нового сезона КХЛ и кого называют фаворитами Спорт, 00:00
Что изменится в законах в сентябре Общество, 00:00
Компании почти перестали планировать покупки западного оборудования Экономика, 00:00
В Москве задержали второго за день главу районного отделения МВД Экономика, 31 авг, 23:59
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Международные резервы России за неделю увеличились на $1 млрд Экономика, 31 авг, 23:51
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климате РБК и ЭЛСИ, 31 авг, 23:40
Регистратор не там и шины не те. За что начали штрафовать с 1 сентября Авто, 31 авг, 23:32
Россиянка разгромила украинку на US Open Спорт, 31 авг, 23:32
Брянский губернатор сообщил о сбитом беспилотнике Политика, 31 авг, 23:24
Футболист отказался от вызова в сборную России ради Армении Спорт, 31 авг, 23:11
Зеленский уволил главу района за появление в нетрезвом виде Политика, 31 авг, 23:06
Экономика ,  
0 

Международные резервы России за неделю увеличились на $1 млрд

Банк России: международные резервы страны за неделю увеличились на $1 млрд

Международные резервы России за неделю с 18 по 25 августа увеличились на $1 млрд и составили $580,5 млрд, следует из данных на сайте Банка России.

Объем международных резервов вырос на 0,2%, «преимущественно вследствие повышения цен на золото», говорится в сообщении регулятора.

После начала российской специальной военной операции на Украине страны Запада ввели санкции против финансовой системы России. В рамках этих мер власти западных стран заморозили резервы Банка России за рубежом на сумму около $300 млрд, сообщал Минфин. В основном речь шла об активах в долларах и евро.

В мае 2022 года еврокомиссар по вопросам юстиции и верховенства права Дидье Рейндерс заявлял, что страны Евросоюза заморозили международные резервы ЦБ на сумму около €23 млрд ($24,5 млрд). Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что Евросоюз намерен конфисковать их, но это непросто сделать с юридической точки зрения. Власти России называют подобные намерения незаконными.

Красиво отдыхать

Специальный проект

Встретить закат на пустынном песчаном пляже

Отдохнуть

Замедлиться на берегу бирюзовой Катуни

Отдохнуть

Провести беззаботные выходные вдали от города

Отдохнуть

Наблюдать за звездами на Лунной поляне

Отдохнуть

Реклама, ПАО "МТС"

Теги
международные резервы Банк России Центробанк
Материалы по теме
Минфин и ЦБ смягчили правила выплат дивидендов иностранцам
Финансы
ЦБ раскрыл детали планов по обмену замороженными активами
Финансы
Путин поручил ЦБ и правительству снизить волатильность на фондовом рынке
Финансы