Ракова заявила о росте практических занятий в медколледжах до 70% времени

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Уже с первого семестра нового, 2023–2024 учебного года, который начинается сегодня, студенты медицинских колледжей столицы свыше двух третей времени обучения будут проводить на практических занятиях. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Перемены проходят в рамках масштабной трансформации московской системы среднего профессионального образования (СПО), о чем ранее в августе говорили власти города.

«Мы стремимся к тому, чтобы после выхода из колледжа у молодых профессионалов были все нужные для работы навыки, и студенты медицинских колледжей не исключение. Мы приняли решение об увеличении количества часов практического обучения до 70% от общей программы. Это повысит эффективность подготовки и упростит процесс вхождения студентов в реальную медицинскую практику», — заявила Ракова. Она напомнила, что столичная система здравоохранения непрерывно развивается, поэтому чем раньше студент познакомится с современными технологиями и методами лечения, тем лучше для его дальнейшей квалификации.

Всего в столице насчитывается пять медицинских колледжей и одно училище сестер милосердия, где в совокупности учатся 11 тыс. человек. В зависимости от специальности город может предложить им различные медучреждения для прохождения производственной практики.

Так, у учащихся по направлению «лабораторная диагностика» она будет проходить в стационарах, медицинских центрах и других лабораториях Москвы. Это в том числе лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, Бюро судебно-медицинской экспертизы, а также Центра патологоанатомической диагностики и молекулярной генетики. Для студентов по специальности «сестринское дело» базой амбулаторной практики стали терапевтические, хирургические и педиатрические отделения городских поликлиник.

Трансформации среднего профобразования в столице был посвящен Всероссийский форум СПО, который проходил в рамках Московского урбанистического форума в Гостином Дворе 17–18 августа. В частности, на нем говорилось о планах по ремонту 230 старых и созданию 90 новых мастерских, расширении и углублении сотрудничества с компаниями — потенциальными работодателями выпускников колледжей и, в частности, об увеличении практико-ориентированных часов обучения.