Ракова объявила начало трансформации среднего профобразования в Москве

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

Столичные власти начинают масштабную трансформацию системы среднего профессионального образования (СПО). Об этом 17 августа на пленарном заседании первого Всероссийского форума СПО в Гостином Дворе рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Изменения будут заключаться в углублении практикоориентированного и мультиспециального подходов к обучению в столичных колледжах, а также в установке обязательного уровня качества подготовки по каждой профессии. В результате планируется обновление образовательных программ в сфере СПО, более активное привлечение к ним компаний — потенциальных работодателей, модернизация существующей и создание новой инфраструктуры.

«Мы хотим, чтобы молодые профессионалы сразу же могли идти на реальное производство, чтобы работодателям не приходилось доучивать и переучивать их. Поэтому с этого года мы увеличиваем долю практикоориентированных часов обучения студентов с 30 до 70% времени, — заявила Ракова. — Также мы хотим, чтобы студенты после окончания колледжей получали не одну, а две, три и даже пять профессий, повышая тем самым свою конкурентоспособность на рынке труда. Наконец, мы хотим задать обязательный уровень качества подготовки по каждой профессии. Сейчас студенты не поднимаются выше второго разряда, мы же планируем установить третий, а по ряду профессий и четвертый разряд».

По словам заммэра, это целиком соответствует принципам федерального проекта «Профессионалитет». С 1 сентября участниками этого проекта станут 20 столичных колледжей. Более половины студентов, которые поступили в колледжи в этом году, уже будут учиться по 94 новым образовательным программам.

Практикоориентированное обучение неразрывно связано со вторым аспектом изменений — подготовкой кадров по запросу работодателя. Для этого в столице сейчас формируется пул постоянных партнеров, с которыми власти детально изучают нынешние и прогнозируют грядущие потребности рынка в определенных кадрах. «При этом мы понимаем, что одними лишь выпускниками наших колледжей эти потребности мы едва ли закроем. Поэтому сейчас стоит задача создать совершенно новую систему переподготовки, привлекая лучших специалистов, которые в связке с работодателями создадут возможности для массового переобучения уже имеющихся кадров, взрослых людей», — добавила Ракова.

Наконец, третий компонент трансформации столичной системы СПО — обновление инфраструктуры. По словам заммэра Раковой, мэрия уже выделила средства на тотальное обновление материально-технической базы колледжей в ближайшие пять лет. К примеру, модернизацию пройдут 230 существующих мастерских, к тому же появятся 90 новых. Новые колледжи в столице планируется сделать максимально похожими на производство, куда студент придет после обучения.

Накануне в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин обозначил основные направления модернизации сферы СПО в столице. Помимо расширения сотрудничества с потенциальными работодателями, обновления материальной базы и образовательных программ, речь идет также о расширении числа специальностей и увеличении числа бюджетных мест по наиболее востребованным профессиям.

Первый Всероссийский форум среднего профессионального образования проходит в столичном Гостином Дворе 17–18 августа в рамках Московского урбанистического форума (МУФ-2023). С программой площадки можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия.