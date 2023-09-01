В большинстве семей россиян дети играют с гаджетами более 3 часов в сутки

В большинстве семей россиян дети играют с гаджетами более 3 часов в сутки

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В семьях большинства россиян несовершеннолетние дети и внуки проводят с различными гаджетами больше трех часов в день. К таким выводам пришли в результате опроса эксперты НАФИ и компании «Киберпротект» (есть у РБК).

О том, что дети в их семьях проводят более трех часов с цифровыми устройствами, заявили 56% участников опроса.

Еще 31% респондентов сообщили, что у них несовершеннолетние пользуются гаджетами от трех до пяти часов в сутки.

У 13% опрошенных эти цифры оказались еще выше — их дети и внуки смотрят в экраны гаджетов от пяти до семи часов каждый день.

Более семи часов в сутки проводят с гаджетами дети и подростки в 17% семей.

Каждый десятый респондент заявил, что несовершеннолетние в его семье либо не используют цифровые устройства вовсе (4%), либо пользуются ими не более одного часа в день (4%).

Опрос проходил в августе 2023 года. В нем участвовали 1600 человек старше 18 лет из всех федеральных округов, имеющие несовершеннолетних детей или внуков. Выборка построена на данных официальной статистики Росстата и репрезентирует население России по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.

В апреле 2023 года миллиардер и генеральный директор компании Apple Тим Кук призвал ограничивать время, которое дети проводят перед экранами мобильных устройств. Предприниматель предложил родителям установить, сколько дети могут играть с цифровыми устройствами. Так он ответил на комментарий журналиста, который признался, что его маленький сын буквально «одержим» своим смартфоном.

Как заметил глава Apple, «дети сейчас рождаются в эпоху цифровых технологий, и очень важно установить для них в отношении гаджетов строгие ограничения». Кук добавил: «Мы создаем технологии, чтобы дать людям возможность создавать и учиться. Но мы не хотим, чтобы люди слишком часто пользовались нашими телефонами».

В 2019 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что недостаток физической активности ежегодно становится причиной смерти более 5 млн человек. Эксперты ВОЗ отметили, что привычка мало двигаться, слишком много времени сидя перед экранами различных гаджетов, закладывается в самом раннем детстве, и именно в этом возрасте с ее формированием нужно бороться.

«Что нам действительно нужно сделать, так это вернуть детям игру. Я говорю о переходе от сидячего образа жизни к играм с сохранением полноценного сна», — сказала тогда Хуана Виллюмсен, курирующая в ВОЗ вопросы детского ожирения и физической активности.

По словам еще одной сотрудницы ВОЗ доктора Фионы Булл, сокращение времени, которое ребенок проводит сидя, улучшает его физическое и психическое здоровье, а в более позднем возрасте помогает предотвратить развитие ожирения и связанных с ним заболеваний.