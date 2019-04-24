ВОЗ предписала ограничить общение детей до 5 лет с гаджетами часом в день

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,31 +0,62 EUR Бирж. 71,94 +0,45 Brent 74,43 -0,09% USD Нал. 64,65 63,64 EUR Нал. 72,63 71,38 USD ЦБ 63,98 +0,19 EUR ЦБ 71,72 -0,03 EUR/USD 1,1185 -0,0039 BTC/USD Бирж. 5 495,80 -63,32 IMOEX 2 574,36 -0,51% RTSI 1 262,11 -1,22% DJIA 26 637,04 -0,07% Nasdaq 8 120,12 -0,01%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
eBay $49 (+33,73%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+20,55%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
eBay $49 (+33,73%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+20,55%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 63,98 (+0,19) Quote, 14:34
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 71,72 (-0,03) Quote, 14:34
Акимов пообещал «не давать мигалки» грузоотправителям на железной дороге Бизнес, 19:12 Twitter оспорил штраф в 3 тыс. руб. по делу о переносе серверов Технологии и медиа, 19:04 8 причин начать свое дело: какой бизнес у людей, справившихся со страхом РБК и «Билайн» Бизнес, 18:59 People назвал женщину года Общество, 18:52 СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских Общество, 18:48 Порошенко обвинил Россию в торпедировании мирного процесса в Донбассе Политика, 18:42 СК нашел растрату в полмиллиарда рублей на заводе калужского депутата Общество, 18:40 Матвиенко предложила продлить программу маткапитала до 2025 года Общество, 18:38 Останется ли элитная недвижимость инструментом для зарабатывания денег РБК и Элитная недвижимость, 18:34 Модный диктат: из чего состоит стиль Ким Чен Ына Стиль, 18:31 Путин заявил о неэффективности Лесного кодекса России Общество, 18:22 Кипр впервые привлек деньги на 30 лет для расплаты с Россией Экономика, 18:19 В Москве задержали репетитора по музыке за избиение и оскорбление ученицы Общество, 18:16 В Москве побит семилетний температурный рекорд Общество, 18:14
Общество ,  
0 
ВОЗ предписала ограничить общение детей до 5 лет с гаджетами часом в день
Современные дети слишком много времени проводят перед экранами гаджетов, заявила Всемирная организация здравоохранения. Эксперты призвали вернуть детям связанные с физической активностью игры
Фото: Oliver Berg / DPA / ТАСС

Недостаток физической активности ежегодно становится причиной смерти более 5 млн человек, с таким предупреждением выступила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Ее эксперты предупреждают, что привычка мало двигаться, слишком много времени сидя перед экранами различных гаджетов, закладывается в самом раннем детстве, и именно в этом возрасте с ее формированием нужно бороться.

«Что нам действительно нужно сделать, так это вернуть детям игру. Я говорю о переходе от сидячего образа жизни к играм с сохранением полноценного сна», — отмечает Хуана Виллюмсен, курирующая в ВОЗ вопросы детского ожирения и физической активности.

По словам еще одной сотрудницы ВОЗ доктора Фионы Булл, сокращение времени, которое ребенок проводит сидя, улучшает его физическое и психическое здоровье, а в более позднем возрасте помогает предотвратить развитие ожирения и связанных с ним заболеваний.

Общество
Патриарх Кирилл заявил о риске контроля людей Антихристом через гаджеты

В связи с этим ВОЗ опубликовала новые рекомендации для родителей детей в возрасте до пяти лет, соблюдение которых должно обеспечить нормальное развитие ребенка. Рекомендации разделены на три группы — для детей младше одного года, а также в возрасте одного-двух лет и трех-четырех лет.

Дети младше года:

  • должны двигат​ься ползком не менее 30 минут в день;
  • не должны ограничиваться в движениях (тугое пеленание, привязывание к стульчику для кормления или спине матери) более чем на один час за один раз;
  • сидение перед экранами гаджетов не допускается;
  • в зависимости от возраста должны спать от 12–16 до 14–17 часов в день.

Дети в возрасте одного-двух лет:

  • должны проводить в состоянии физической активности не менее трех часов в сутки, чем больше, тем лучше;
  • не должны ограничиваться в движениях (тугое пеленание, привязывание к стульчику для кормления или спине матери) более чем на один час за один раз;
  • годовалым детям сидение перед гаджетами не рекомендуется вовсе, для тех, кому уже исполнилось два года, допустимо проводить перед экраном не более часа в сутки;
  • должны спать в общей сложности 11–14 часов в сутки.

Дети в возрасте трех-четырех лет:

  • должны проводить в состоянии физической активности не менее трех часов в сутки, но чем больше, тем лучше. При этом как минимум час необходимо уделять занятиям с повышенной физической нагрузкой;
  • допустимо проводить перед экранами различных гаджетов не более часа в сутки;
  • должны спать в общей сложности 10–13 часов в сутки.

Важнейшей задачей ВОЗ считает увеличение продолжительности физической активности у детей именно за счет отказа от сидения перед экранами компьютеров, ноутбуков, телевизоров и прочих гаджетов (sedentary screen time). Время, которое ребенок проводит сидя вместе с родителями за книгой или настольными играми, эксперты ВОЗ сокращать не советуют. Такие занятия, по их мнению, крайне важны для правильного развития ребенка.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Всемирная организация здравоохранения
Материалы по теме
Путин подписал закон о запрете гаджетов для военных на службе
Общество
Патриарх Кирилл заявил о риске контроля людей Антихристом через гаджеты
Общество
«С мозгами все хорошо»: как в России создают необычные гаджеты
Свое дело
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter