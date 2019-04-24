ВОЗ предписала ограничить общение детей до 5 лет с гаджетами часом в день

ВОЗ предписала ограничить общение детей до 5 лет с гаджетами часом в день

Современные дети слишком много времени проводят перед экранами гаджетов, заявила Всемирная организация здравоохранения. Эксперты призвали вернуть детям связанные с физической активностью игры

Фото: Oliver Berg / DPA / ТАСС

Недостаток физической активности ежегодно становится причиной смерти более 5 млн человек, с таким предупреждением выступила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Ее эксперты предупреждают, что привычка мало двигаться, слишком много времени сидя перед экранами различных гаджетов, закладывается в самом раннем детстве, и именно в этом возрасте с ее формированием нужно бороться.

«Что нам действительно нужно сделать, так это вернуть детям игру. Я говорю о переходе от сидячего образа жизни к играм с сохранением полноценного сна», — отмечает Хуана Виллюмсен, курирующая в ВОЗ вопросы детского ожирения и физической активности.

По словам еще одной сотрудницы ВОЗ доктора Фионы Булл, сокращение времени, которое ребенок проводит сидя, улучшает его физическое и психическое здоровье, а в более позднем возрасте помогает предотвратить развитие ожирения и связанных с ним заболеваний.

В связи с этим ВОЗ опубликовала новые рекомендации для родителей детей в возрасте до пяти лет, соблюдение которых должно обеспечить нормальное развитие ребенка. Рекомендации разделены на три группы — для детей младше одного года, а также в возрасте одного-двух лет и трех-четырех лет.