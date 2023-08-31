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Старовойт сообщил об очередном обстреле Тёткино

Губернатор Старовойт: под очередной обстрел попал поселок Тёткино
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Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В четверг, 31 августа, под обстрел попал поселок Тёткино в Курской области вблизи границы с Украиной. По нему было выпущено пять снарядов, сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Поселок Тёткино в Глушковском районе сегодня обстреляли со стороны Украины. В результате пяти прилетов осколками повреждены крыши, окна и фасады в четырех домовладениях», — написал Старовойт.

Он уточнил, что пострадавших при обстреле не было, а всем, у кого было повреждено имущество, власти помогут организовать его ремонт.

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Тёткино регулярно попадает в сводки об обстрелах. Поселок находится непосредственно у самой границы, которая в этом месте делает излом. Поэтому населенный пункт окружен украинскими территориями с трех сторон.

При обстреле 25 августа деревни Елизаветовка в том же Глушковском районе пострадали два человека.

«К сожалению, пострадали двое мирных жителей: мужчина с ранениями нижних конечностей находится в тяжелом состоянии, кроме того, осколочные ранения получила женщина. Их доставили в центральную районную больницу», — написал тогда Старовойт и добавил, что при необходимости раненых отправят в областную больницу.

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Роман Старовойт Курская область обстрел
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