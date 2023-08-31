Вильфанд рассказал о погоде в Москве на 1 сентября

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Погода в Москве 1 сентября будет комфортная и теплая, это обусловлено влиянием антициклона, который пришел из Краснодарского края. Об этом сообщил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Поэтому ясное голубое небо и солнце. Переменная облачность без осадков, <...> ночные температуры 14–16 градусов, а в центре города 17–19 градусов», — сказал метеоролог. Днем 1 сентября в Москве максимальная температура будет 25–27°C, по области — до 28°C.

Существенных осадков не будет и в европейской части России.

Значительные осадки ожидаются в Якутии, в Уральском федеральном округе и на юге Сибирского, а также на северо-западе России: в Мурманске, Карелии и Ленинградской области. Так, 1 сентября в Санкт-Петербурге утром ожидается 17°C.

Говоря о температуре воздуха, научный руководитель Росгидромета отметил значительное потепление в Центральной России и на юге Сибири. По его словам, там она может превысить +25°C.

В оставшейся части Сибирского федерального округа и на Дальнем Востоке температура воздуха будет достигать от +12 до +20°C, а в Якутии — от +4 до +10°C.