branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 104,45 (+0,97) Инвестиции, 30 авг, 16:10 Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 95,93 (+0,22) Инвестиции, 30 авг, 16:10
Точно в цель: как технологии изменили инструменты таргетирования рекламы Тренды, 15:32
В столице возведут пять новых объектов здравоохранения Город, 15:30
В «Реал Сосьедад» Захаряна сравнили с Зиданом Спорт, 15:26
«Газпромбанк Инвестиции» изучили портфели квалифицированных инвесторов Инвестиции, 15:25
Силовики задержали главу отдела МВД по Басманному району Москвы Общество, 15:22
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:20
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:14
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Командира «Вагнера» Уткина похоронили на военном кладбище в Мытищах Политика, 15:14
Путин 1 сентября проведет для школьников «Разговор о важном» Политика, 15:11
«Набор ажиотажей»: спрос на новостройки снова вырос. Что дальше? Недвижимость, 15:09
Как не ругать себя за ошибки: четыре совета Pro, 15:04
Как прошел Международный железнодорожный салон «PRO//Движение.Экспо» Новая экономика, 15:02
Как запустить сервисный бизнес в облаке. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 15:01
Лукашенко назвал условие вывода ЧВК «Вагнер» из Белоруссии Политика, 15:00
Общество ,  
0 

В Калининграде конюх похитил 16-летнюю девушку, чтобы жениться

В Калининграде конюх похитил 16-летнюю девушку, чтобы увезти в Узбекистан и жениться
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Калининградской области задержали мужчину, который попытался похитить 16-летнюю девушку и отвезти в Узбекистан, сообщает региональный Следственный комитет.

По данным ведомства, 29 августа мужчина насильно затащил девушку к себе домой и удерживал там несколько часов. После он, угрожая ножом, посадил подростка в автомобиль и отвез в аэропорт. Девушке удалось отлучиться в туалет и попросить о помощи. Незнакомая женщина связалась с мамой девочки, а та обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину в зале ожидания аэропорта. Девушку доставили в больницу.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по п. «в, г, д» ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса — похищение заведомо несовершеннолетней с применением оружия и насилия, опасного для жизни или здоровья. Максимальное наказание — лишение свободы до 12 лет. Мера пресечения будет избрана позже. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

По данным источника издания «Клопс», мужчина работал конюхом в конно-спортивном клубе города. Там он увидел одну из посетительниц — 16-летнего подростка, и решил выкрасть девушку и  увезти в Узбекистан, чтобы жениться.

В конце июля 2023 года в Челябинске возбудили уголовное дело против мужчины, который 14 лет удерживал похищенную женщину. По данным следствия, он привез девушку в частный дом осенью 2009 года под предлогом распития спиртных напитков. У мужчины, согласно сообщению СК, произошло обострение психического заболевания, из-за чего его госпитализировали, и женщина смогла покинуть дом в 2023 году.

Следователи завели дело по статье «Похищение человека с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия» (п. «в» ч. 2 ст.126 УК).

Читайте на РБК Pro
Топ-7 профессий будущего — рекомендации нейросети
Как автократам удалось построить в Сингапуре «экономическое чудо»
12 типов родителей, из-за которых ребенок теряет связь со своими эмоциями
Железная дисциплина и умение держать лицо: как побеждала Мария Шарапова
Теги
похитители невест Узбекистан
Материалы по теме
Житель Челябинской области 14 лет удерживал в доме похищенную девушку
Общество
В Ростовской области арестовали подозреваемого в похищении девочки
Общество
В Петербурге задержали священника за попытку похищения мужа прихожанки
Общество