В Калининграде конюх похитил 16-летнюю девушку, чтобы жениться

В Калининграде конюх похитил 16-летнюю девушку, чтобы увезти в Узбекистан и жениться

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Калининградской области задержали мужчину, который попытался похитить 16-летнюю девушку и отвезти в Узбекистан, сообщает региональный Следственный комитет.

По данным ведомства, 29 августа мужчина насильно затащил девушку к себе домой и удерживал там несколько часов. После он, угрожая ножом, посадил подростка в автомобиль и отвез в аэропорт. Девушке удалось отлучиться в туалет и попросить о помощи. Незнакомая женщина связалась с мамой девочки, а та обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину в зале ожидания аэропорта. Девушку доставили в больницу.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по п. «в, г, д» ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса — похищение заведомо несовершеннолетней с применением оружия и насилия, опасного для жизни или здоровья. Максимальное наказание — лишение свободы до 12 лет. Мера пресечения будет избрана позже. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

По данным источника издания «Клопс», мужчина работал конюхом в конно-спортивном клубе города. Там он увидел одну из посетительниц — 16-летнего подростка, и решил выкрасть девушку и увезти в Узбекистан, чтобы жениться.

В конце июля 2023 года в Челябинске возбудили уголовное дело против мужчины, который 14 лет удерживал похищенную женщину. По данным следствия, он привез девушку в частный дом осенью 2009 года под предлогом распития спиртных напитков. У мужчины, согласно сообщению СК, произошло обострение психического заболевания, из-за чего его госпитализировали, и женщина смогла покинуть дом в 2023 году.

Следователи завели дело по статье «Похищение человека с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия» (п. «в» ч. 2 ст.126 УК).